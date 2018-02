Regionalsport Schwarzwald Minimalziel ist ein Satzgewinn

Volleyballer der TG Schwenningen in Hoptbühlhalle

Volleyball-Oberliga, Männer: TG Schwenningen – SSC Karlsruhe II (Samstag, 15 Uhr, Hoptbühlhalle). (daz) Mit sieben Siegen aus 13 Spielen ist Aufsteiger TG Schwenningen auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Vor allem der jüngste Erfolg in Ettlingen war enorm wichtig, um einen direkten Konkurrenten zu distanzieren. Mit der zweiten Mannschaft des SSC Karlsruhe erwarten die Spieler um Trainer Günter Hones die einzige Mannschaft, gegen die in der Hinrunde kein Satzgewinn gelang. "Daher ist es das Minimalziel, zumindest einen Satz zu holen", betont Hones.

Die Gäste stehen aktuell auf Platz zwei der Tabelle, haben aber gegenüber dem Spitzenreiter Heidelberg eine Partie weniger ausgetragen und peilen die Meisterschaft an. "Karlsruhe ist eine Mannschaft, in der ehemalige Zweit- und Drittligaspieler stehen. Das macht sie enorm stark und ganz schwer zu knacken", ergänzt Hones. Bei Schwenningen fehlt für den Rest der Saison der verletzte Thomas Breuling. Zudem steht am Samstag Christoph Dietrich nicht zur Verfügung. "Wir müssen und werden die Ausfälle kompensieren", ergänzt Hones.

Da die Partie unmittelbar vor dem Drittliga-Spiel der Damen des TV Villingen ausgetragen wird, hoffen die Schwenninger auf die Unterstützung von den Zuschauerrängen. "Wir haben ein kleines Polster zu den Abstiegsplätzen. Vielleicht gelingt es, mit einer starken Leistung und den Zuschauern die Karlsruher etwas zu beeindrucken", fügt Hones an.