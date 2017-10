Regionalsport Schwarzwald Michael Werner: "Zwei Herzen schlagen in meiner Brust"

Wild Wings nach dem 1:2 gegen Kölner Haie. Frage nach Verstärkungen bleibt weiter offen

Eishockey: Sie haben alles gegeben, um jeden Puck gekämpft, um jeden Zentimeter gefightet und bis zum Schluss versucht, den Ausgleich zu erzielen. Doch es sollte nicht sein. Die Schwenninger Wild Wings verließen am Sonntagabend beim 1:2 gegen die Kölner Haie als Verlierer das Eis in der Helios-Arena. Fünf prominente Ausfälle waren nicht zu kompensieren. Die verletzten Stürmer Andrée Hult, Istvan Bartalis, Tobias Wörle, Marc El-Sayed und Verteidiger Jussi Timonen (Magen-Darm-Infekt) rissen klaffende Löcher in den ohnehin nicht üppig bestückten Kader der Neckarstädter. Was SERC-Trainer Pat Cortina blieb, war die Anerkennung für einen famosen Kraftakt. „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war eine Top-Leistung gegen eine Top-Mannschaft. Wir wollten mit Leidenschaft und Kampfgeist spielen. Das ist uns gelungen. Mit dieser Einstellung können wir etwas Besonderes erreichen.“

Allerdings weiß Cortina nur zu genau, dass solche Energieleistungen nicht auf Dauer möglich sind, zumal die Mannschaft in den nächsten zwei Wochen acht Spiele vor der Brust hat. So bleibt dem 53-Jährigen nur die Hoffnung, dass einige der angeschlagenen Profis bald wieder zur Verfügung stehen. Das dürfte zumindest bei Timonen und Bartalis der Fall sein. Sie sollen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Mit El-Sayed (Unterarm-Fraktur) ist in den kommenden Wochen nicht zu rechnen und die Rückkehr von Wörle und Hult (beide Verdacht auf Gehirnerschütterung) noch ungewiss.

Klar, dass die Frage nach Verstärkungen angesicht der Misere nicht verstummen will. Nun äußerte sich Michael Werner, Geschäftsführer der Wild Wings GmbH, zu dieser Thematik. Um seine Gefühlslage zu beschreiben, bediente er sich des Zitats eines berühmten Dichters. „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“, sagte der Immobilienmakler aus Niedereschach. Einerseits wisse er, dass zusätzliches Personal sinnvoll sei, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Andererseits zeigte er auf seine leeren Taschen, um die finanzielle Lage des Klubs zu verdeutlichen. Die Verantwortlichen rechnen in ihrer Kalkulation ohnehin mit einem Minus von 300.000 Euro. Die bisherigen Zuschauerzahlen lassen befürchten, dass die roten Zahlen am Ende der Saison noch happiger ausfallen könnten. „Wir schließen eine Verpflichtung nicht kategorisch aus, aber vom Grundsatz her sind keine neuen Spieler mehr vorgesehen“, sagte Werner. Nach diesem etwas nebulösen Satz darf man gespannt sein, in welche Richtung das Pendel in den nächsten Tagen ausschlägt. Zumal auch Werner weiß, dass die Mannschaft die Qualität hat, um im Kampf um die Playoff-Plätze ein Wörtchen mitzureden – aber nur, wenn ausreichend Personal vorhanden ist.

Neben Schwenningens überragendem Torhüter Dustin Strahlmeier war Stefano Giliati einer der Leistungsträger beim Spiel gegen Köln. Der Außenstürmer entpuppte sich als ständiger Gefahrenherd für die Kölner Abwehr. Ein Treffer aber wollte dem Italo-Kanadier nicht gelingen. „Wir schießen zu wenig Tore, das gilt auch für mich. Die Scheibe will einfach nicht über die Linie“, haderte Giliati mit sich selbst. Deshalb hatte er sich für das Training am Montag viel vorgenommen. „1000 Schüsse auf das Tor“ wollte der 30-Jährige abfeuern. Vielleicht gewinnt Giliati mit diesem Gewaltakt jene Treffsicherheit zurück, die es braucht, um sein Konto von einem Tor in 13 Spielen aufzustocken.