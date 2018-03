Regionalsport Schwarzwald Michael Henseleit: Ich wünsche Carmine ein 2:1

FV Marbachs Trainer tippt die Bezirksliga-Partien. Topspiel zwischen Geisingen und Pfaffenweiler

Fußball-Bezirksliga: (mfa) Aufsteiger FV Marbach hat sich im Abstiegskampf der Bezirksliga in eine komfortable Ausgangssituation gebracht. Die Marbacher würden den Abstand nach unten gerne weiter ausbauen, haben jedoch mit dem Auswärtsspiel in Königsfeld eine schwere Aufgabe vor der Brust. FV-Trainer Michael Henseleit tippt für den SÜDKURIER den 20. Spieltag.

FC Brigachtal – FC Dauchingen. „Unseren Nachbarn FC Brigachtal kenne ich recht gut. Werner Bucher hat für die kommende Saison zugesagt, das könnte die Mannschaft beflügeln. Die Gastgeber verfügen über eine sehr kampfstarke Mannschaft, was bei den wohl schwierigen Witterungsverhältnissen wichtig sein wird. Ich tippe auf 2:1.“

FC Hochemmingen – FC Gutmadingen. „Gutmadingen hat mit dem Trainerwechsel ein Ausrufezeichen gesetzt. Das zeigt für mich, dass sie höhere Ziele anstreben und unbedingt aufsteigen wollen. Um weiter ganze oben mitzumischen, müssen die Gutmadinger gewinnen. Hochemmingen ist jedoch gut drauf und wird den Heimvorteil nutzen. Deshalb erwarte ich ein 3:2.“

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Hölzlebruck. „Bei diesem Spiel kommt es darauf an, wen die Spielgemeinschaft zur Verfügung hat und wie die Elf trainiert hat. Leider konnten wir letzte Woche nicht gegen die SG spielen. Ich hoffe auf ein 1:1, das wäre in unserem Interesse. Für Hölzlebruck wird es aber schwer, sie sind vor allem heimstark.“

SV Geisingen – FC Pfaffenweiler. „Das Topspiel an diesem Spieltag: Geisingen war gegen uns sehr stark, der SV hat einfach einen Lauf. Wir haben nicht so schlecht gespielt, wie es das 1:5 am Ende darstellt. Nichtsdestotrotz – Geisingen hat eine super Mannschaft, ich erwarte einen 2:1-Sieg.“

SV TuS Immendingen – SG Riedböhringen/Fützen. „Das ist Abstiegskampf pur. Die SG Riedböhringen/Fützen muss unbedingt punkten, sonst wird es sehr eng im Abstiegskampf. Die Spieler könnten deshalb möglicherweise ein wenig verkrampft sein, Immendingen ist zudem heimstark. Ich tippe 2:1.“

SV Überauchen – DJK Donaueschingen II. „Die DJK hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Die jungen Leute sind sehr gut ausgebildet, wie man das von Donaueschingen nicht anders kennt. Überauchen wird auf dem Hartplatz mit viel Kampf dagegenhalten und sich ein 2:2 erspielen.“

TuS Bonndorf – FV Tennenbronn. „In Bonndorf ist es immer sehr schwer zu spielen. Vor zwei Wochen hat der TuS zuhause mit 4:0 gegen Riedböhringen/Fützen gewonnen. Auch wenn die Bonndorfer zuhause eine Macht sind, wünsche ich meinem Trainerkollegen Carmine Italiano und seinen Tennenbronnern einen 2:1-Auswärtssieg.

FC Königsfeld – FV Marbach. „Wenn das Spiel stattfindet, wird das eine schwere Nummer. Wir konnten letzte Woche noch eine Halbzeit der Königsfelder anschauen. Man hört zwar von ein bis zwei Verletzten, trotzdem haben wir auch das bittere Hinspiel noch im Kopf. Damals haben wir mit 3:1 geführt und am Ende 3:4 verloren. Ich hoffe auf einen Punkt bei einer der Topmannschaften der Liga.“