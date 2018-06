Regionalsport Schwarzwald Michael Henseleit: "Hochemmingen bleibt Zweiter"

Trainer des FV Marbach tippt den 30. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Aufsteiger FV Marbach hat aktuell mit Platz sieben die beste Saisonplatzierung erreicht und könnte sogar noch einen Rang nach oben springen. Trainer Michael Henseleit tippt für den SÜDKURIER den 30. und letzten Spieltag.

SV Geisingen – FC Gutmadingen. „Meister Geisingen hat zuletzt zweimal in Folge verloren, was doch etwas merkwürdig erscheint. Nun kommt es zum Stadt-Duell gegen den Tabellendritten, der noch Chancen auf Platz zwei besitzt. Beide Mannschaften werden sich noch einmal richtig zusammenreißen. Mein Tipp lautet 2:3.“

SG Riedböhringen/Fützen – FC Dauchingen. „Die Formkurven der beiden Mannschaften laufen entgegengesetzt. Riedböhringen ist im Aufwind und Dauchingen hätte sich vor zwei, drei Wochen sicher nicht träumen lassen, noch einmal so in Schwierigkeiten zu geraten. Nun ist es schwer, den Hebel wieder umzulegen. Weil die SG Riedböhringen in guter Form ist, gewinnt die Elf mit 3:1.“

FC Pfaffenweiler – FC Hochemmingen. „Vierter gegen Zweiter. Das absolute Top-Spiel am letzten Spieltag. Beide Teams haben enorme offensive Qualitäten und Hochemmingen einen kleinen Lauf. Die Mannschaft ist zu einer echten Torfabrik geworden. Hochemmingen wird Zweiter bleiben. Ich tippe 2:2.“

SV Hölzlebruck – FC Brigachtal. „Bei Brigachtal ist nach dem Abstieg vermutlich die Luft raus und die Enttäuschung groß. Hölzlebruck wird seinen Trainer nach drei Jahren sicherlich mit einem Erfolg verabschieden wollen und gewinnt 2:0.“

FV Marbach – TuS Bonndorf. „Für uns besteht noch die Möglichkeit, den Titel „bester Aufsteiger“ zu gewinnen. Klar ist jedoch auch, dass wir dieses Ziel nur erreichen, wenn die Donaueschinger patzen. Unser Torverhältnis ist deutlich schlechter. Wir wollen einen guten Abschluss, drei Punkte und dann hoffen, dass es vielecht doch noch mit Platz sechs klappt. Bonndorf ist die beste Rückrunden-Elf. Allein dieser Aspekt zeigt, welch starke Mannschaft bei uns auflaufen wird.

FC Königsfeld – SV Überauchen. „Überauchen ist für mich abgestiegen, da das Torverhältnis gegenüber den Konkurrenten zu schlecht ist. Ein 10:0-Sieg ist schier unmöglich. Königsfeld hat in der Rückrunde sehr enttäuscht, wobei man wissen muss, dass es dort größere personelle Sorgen gab. Ich tippe 1:1.“

SV Riedöschingen/Hondingen – SV TuS Immendingen. „Immendingen wird die letzten Kraftreserven mobilisieren müssen, hat aber dank des Erfolges im Bezirkspokal und im Spiel gegen Geisingen sicherlich viel Rückenwind. Die SG Riedöschingen muss zurück in die Kreisliga A und wird alles unternehmen, um sich mit einem Sieg zu verabschieden. Ich tippe 2:1.“

DJK Donaueschingen II – FV Tennenbronn. „Für uns wäre es gut, wenn Donaueschingen nicht gewinnt. Ein Unentschieden in der Partie wäre ganz in unserem Interesse. Fraglich ist jedoch, ob Tennenbronn nochmals alles abrufen kann. Wenn nicht, gewinnt die DJK mit 2:0.“