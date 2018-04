Regionalsport Schwarzwald Mentale Stärke

Kommentar zum Meistertitel der Panthers Schwenningen

Mit dem Sieg in Fellbach haben die Wiha.Panthers die Meisterschaft in der Regionalliga verteidigt und damit sich selbst und einer fast perfekten Saison die Krone aufgesetzt. Der zweite Titel in Folge ist aber noch viel höher einzuschätzen als der erste Triumph.

Rückblick in den Frühsommer 2017: Nach der souveränen Regionalliga-Meisterschaft sollte endlich wieder Profibasketball in Schwenningen gespielt werden. Stattdessen folgte auf den unvergesslichen Titel ein Sommer zum Vergessen. Ein Fehler im Lizenzierungsverfahren kostete den Aufstieg, dazu kamen die Scherereien um eine angekündigte Klage der Schwenninger gegen die Ausländerregelung in der 2. Bundesliga und nicht zuletzt enttäuschte Fans. Kurz: Die Panthers standen vor einem Scherbenhaufen.

Doch Trainer Alen Velcic kehrte diesen zusammen und bastelte eine Mannschaft, die nicht nur spielerisch und körperlich, sondern vor allem mental der gesamten Konkurrenz überlegen war. Die Niederlage am zweiten Spieltag in Speyer stellte sich als wichtiger Schuss vor den Bug heraus, danach folgten 26 Siege am Stück. Woche für Woche mussten sich die Schwenninger den ständigen Angriffen von Jäger Speyer erwehren. Der Titelkonkurrent wartete jedoch vergeblich auf einen Ausrutscher der Raubkatzen.

Nun bleibt zu hoffen, dass das bereits laufende Lizenzierungsverfahren diesmal nicht wieder die Panthers-Party verdirbt. Denn diese Mannschaft, dieser Trainer und diese Fans haben sich die Liga Pro B redlich verdient. Zu schade nur, dass der Sieg in Fellbach das letzte Spiel des Meisterteams war. Ein personeller Umbruch wird kommen und Alen Velcic vor eine neue Aufgabe stellen. Doch auch diese wird den Erfolgscoach nicht unterkriegen.