Regionalsport Schwarzwald Melanie Link beste Spielerin in der Damen-Landesliga

Vorrundenbilanz in der Tischtennis-Landesliga Damen. TTSV Mönchweiler II Herbstmeister

Tischtennis, Landesliga Damen: Der TTSV Mönchweiler II (13:1) sicherte sich den Herbstmeistertitel mit einem Punkt Vorsprung vor TTF Stühlingen III (12:2). Den einzigen Punktverlust für Mönchweiler II gab es in der Partie bei Stühlingen III, wo man mit einem 7:7-Unentschieden zufrieden sein musste. Mit 8:6 Punkten steht der TTC Riedböhringen II auf Rang drei der Tabelle, gefolgt vom TuS Hüfingen (6:8). Auf den Plätzen 5 und 6 liegen die punktgleichen Mannschaften TTG Furtwangen/Schönenbach (5:9) und TTC Singen II (5:9). Schlusslicht ist der TTC Schluchsee (3:11). Hier einige Highlights aus der Vorrunde.

Beste Einzelspielerin und Doppelpaarung: Mit einer tollen Bilanz von 15:4 Punkten liegt Melanie Link von der TTG Furtwangen/Schönenbach auf Rang 1 bei den Einzelbilanzen der Vorrunde. Nur zwei Niederlagen gab es für Julia Seidel-Fischer von Stühlingen III. Aufgrund weniger ausgetragener Spiele rangiert sie mit 10:2 Punkten auf Rang 4. Bei den Doppelbilanzen belegen Sabine Hess/Karin Aberle vom TTSV Mönchweiler II mit 6:1 Punkten Rang 1. Ohne Niederlage blieben Vivian Nowak/Christine Hirt vom TTSV Mönchweiler II. Mit 4:0 Punkten liegen sie auf dem 3. Platz.

Schnellste Spiele: Das schnellste Spiel der Vorrunde wurde in 1:25 Stunden entschieden. Hierbei gewann der TTC Riedböhringen gegen den TTC Singen II mit 8:0.

Längstes Spiel: 3:15 Stunden kämpften der TTC Riedböhringen und TTF Stühlingen III, bis das 7:7 feststand.

Längste Sätze: Der längste Satz erinnerte an frühere Zeiten, als Tischtennis noch bis 21 Punkte gespielt wurde. Svenja Winkler vom TTC Mühlhausen unterlag Gisela Christ (TuS Hüfingen) mit 19:21 im dritten Satz und verlor das Spiel mit 1:3. Mit 18:16 gewann Pascale Untersinger vom TTSV Mönchweiler II gegen Julia Seidel-Fischer von Stühlingen III, unterlag aber letztlich mit 2:3 Sätzen. Ebenfalls mit 18:16 siegte Ricarda Straub von der TTG Furtwangen/Schönenbach gegen Laura Hauser vom TTC Riedböhringen und blieb am Ende mit 3.1 erfolgreich.

„Höchststrafen“: Dreimal gab es in der Vorrunde den höchsten Satzgewinn von 11:0. Dies schafften Svenja Winkler vom TTC Mühlhausen, Regina Merz vom TTC Riedböhringen sowie Jana Bippus vom TTC Mühlhausen.

Die meisten Satzgewinne: Die meisten Satzgewinne mit 32:26 benötigten die TTF Stühlingen III beim 8:6-Erfolg gegen Hüfingen. 31:26 Sätze gab es in der Partie TTF Stühlingen III gegen den TTC Riedböhringen, wobei es eine Punkteteilung gab.

Die wenigsten Satzgewinne: Es gab nur einen 8:0-Erfolg. Der TTC Riedböhringen siegte mit diesem Ergebnis und 24:5 Sätzen gegen den TTC Singen II. Beim 8:1 Sieg der TTF Stühlingen III gegen den TTC Mühlhausen gab es 24:7 Sätze.

Die meisten Fünfsatzgewinne: Es gab in der Partie zwischen den TTF Stühlingen III und dem TTSV Mönchweiler II beim 7:7 sechsmal einen fünften Satz, wobei jede Mannschaft dreimal siegreich blieb. Jeweils fünfmal einen fünften Satz gab es beim 7:7 zwischen Stühlingen III und dem TTC Riedböhringen sowie beim 8:3 Sieg des TTC Riedböhringen gegen den TuS Hüfingen.

Kuriose Spiele: In der Partie Stühlingen III – Riedböhringen gab es ein 7:7 Unentschieden. Sowohl nach Sätzen (31:26) als auch nach Bällen (539:519) wäre Stühlingen III als Sieger von den Platten gegangen. Der TuS Hüfingen unterlag den TTF Stühlingen III mit 6:8 und hatte dabei schon 6:3 geführt.

Die jüngsten und ältesten Spielerinnen und Mannschaften: Die jüngste Spielerin ist im Team von Stühlingen III zu finden. Evita Wiedemann ist erst 16 Jahre alt. Der TTC Mühlhausen hat die 17-jährige Svenja Winkler und die 18-jährige Jana Bippus in ihren Reihen. Die TTG Furtwangen/Schönenbach hat drei Spielerinnen unter 20 Jahren in ihren Reihen. Tina Schirmaier ist 18 Jahre jung, während Lisa Barthillat sowie Nadine Wiesler 19 Jahre alt sind. Wie schon seit Jahren ist der TTC Schluchsee die älteste Mannschaft der Damen-Landesliga. Die Spielerinnen haben bereits ein Durchschnittsalter von über 50 Jahren. Die beiden ältesten Spielerinnen, die in der Vorrunde zum Einsatz kamen, spielen ebenfalls beim TTC Schluchsee. Hilde Willmann feierte in diesem Jahr ihren 74. Geburtstag, während Inge Volk 70 Jahre alt wurde.

Vorrundenbilanzen

Einzel: 1. Melanie Link, TTG Furtwangen/Schönenbach 15:4, 2. Vivian Nowak, TTSV Mönchweiler II 13:3, 3. Martina Bareth, TuS Hüfingen 11:3, 4. Julia Seidel-Fischer, TTF Stühlingen III 10:2, 5. Sabine Hess, TTSV Mönchweiler II 11:4, 6. Anika Böhler, TTF Stühlingen III 11:5, 7. Diana Suljovic, TTC Riedböhringen und Anja Müller, TTF Stühlingen III und Angelika Hauser, TTC Riedböhringen 10:5, 10. Felicitas Greiner-Perth, TTC Singen II 8:3, 11. Karin Aberle, TTSV Mönchweiler II 9:5, 12. Evita Wiedemann, TTF Stühlingen III und Christine Hirt, TTSV Mönchweiler II 6:2, 14. Inge Volk, TTC Schluchsee und Monika Fritschi, TuS Hüfingen 10:7, 16. Renate Winkler, TTC Mühlhausen 8:8, 17. Heidi Isele, TTC Schluchsee 9:10, 18. Tina Schirmaier, TTG Furtwangen/Schönenbach und Katharina Greiner-Perth, TTC Singen II 7:8, 20. Xenia Rosenstiel, TTC Riedböhringen 5:7.

Doppel: 1. Sabine Hess/Karin Aberle, TTSV Mönchweiler II 6:1, 2. Monika Fritschi/Gisela Christ, TuS Hüfingen 5:1, 3. Vivian Nowak/Christine Hirt, TTSV Mönchweiler II 4:0, 4. Tina Schirmaier/Lisa Barthillat, TTG Furtwangen/Schönenbach und Anika Böhler/Evita Wiedemann, TTF Stühlingen III 3:1, 6. Katja Wiedemann/Julia Seidel-Fischer, TTF Stühlingen III und Renate Winkler/Svenja Winkler, TTC Mühlhausen 3:2, 8. Kristina Greiner-Perth/Felicitas Greiner-Perth, TTC Singen II und Jacqueline Kamutzky/Katharina Greiner-Perth, TTC Singen II 2:2, 10. Heidi Isele/Inge Volk, TTC Schluchsee 3:4.