Regionalsport Schwarzwald Meistertrainer Günter Hirsch: "Gefühlt waren das 1000 Liter"

FC Fischbach feiert Rückkehr in die Bezirksliga. Feierlichkeiten dauern bis in die Morgenstunden

Fußball: Die großen Feierlichkeiten waren beim FC Fischbach eigentlich erst für 2020 geplant. Dann feiert der im Januar 1920 gegründete Verein seinen 100. Geburtstag. Doch Grund zum Feieren gibt es bereits zwei Jahre früher. Am Samstag feiert die erste Mannschaft die Kreisliga-Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg.

Mit dem 1:1-Unentschieden beim Tabellenzweiten DJK Villingen II machten die Fischbacher drei Spieltage vor Abschluss der Saison den Triumph perfekt. Danach startete die große Meistersause. Trainer Günter Hirsch bekam dabei auf dem Villinger Rasen eine ordentliche Bier- und Sektdusche verpasst. Hirsch: „Gefühlt waren das 1000 Liter“. In Fischbach ging die Party dann weiter. „Wir sind erst nach Hause, als es wieder hell war. Die Jungs haben sich diese Feier verdient“, sagt Hirsch, für den es der größte Erfolg im Trainer-Job ist.

Viele ungeplante Dinge passierten in den vergangenen drei Tagen. Hirsch hatte sich zunächst geweigert, Meister T-Shirts anfertigen zu lassen. Doch der Übungsleiter hatte ohne die AH-Abteilung geplant, die einerseits neben großen Mengen Gerstensaft auch die T-Shirts im Gepäck hatte und andererseits mit einem Fan-Bus vor Ort war. „Das alles zeigt den hohen Zusammenhalt in Fischbach, wo selbst der Ortsvorsteher ein Fan der Mannschaft ist und Dinge auf die Beine gestellt werden, die woanders unvorstellbar sind“, schwärmt der Trainer.

Fischbach ist ein würdiger Meister. Vor allem 18 Gegentreffer in 27 Spielen zeigen, wir stabil die Mannschaft über die Saison agierte. „Wir haben acht oder neun Tore durch Elfmeter kassiert. Aus dem Spiel heraus sind wir kaum zu bezwingen“, betont Hirsch. Die ganze Mannschaft habe es verstanden, offensiv und defensiv gemeinsam zu arbeiten. Zudem haben die Fischbacher ein Team aufgebaut, in dem die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern stimmt. Gegen die DJK Villingen II standen fünf 18-Jährige in der Anfangsformation, zwei weitere wurden eingewechselt. „Das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wir haben auch in Verbindung mit der zweiten Mannschaft einen unglaublichen Zusammenhalt. Im Training geben alle Vollgas“, ergänzt Hirsch, der in den vergangenen Stunden unzählige Glückwünsche von Trainerkollegen erhielt.

Die Bezirksliga ist für die Fischbacher kein Neuland. Im Jahr 1983 wurde im Bezirksoberhaus sogar die Vizemeisterschaft erreicht. Nach dem Abstieg gelang 1993 eine nochmalige Rückkehr, bevor es 1996 in die Kreisliga A und zehn Jahre später in die Kreisliga B ging. 2012 folgte der Aufstieg in die Kreisliga A. Nun geht es noch eine Etage höher. „Wir haben das Potenzial, um in der Bezirksliga mitzuhalten. Wir werden uns zudem noch punktuell verstärken“, kündigt Hirsch an.

Für Johannes Korte, den Vorsitzenden des FC Fischbach, ist der jüngste Erfolg eng mit dem Namen des Trainers verbunden. „Er hat den Schwung und auch etwas Professionalität mitgebracht.“ Für Korte hat der Verein jetzt noch „ein, zwei Hausaufgaben zu erfüllen“. Diese seien jedoch umsetzbar. „Wir sind rundum gut aufgestellt und haben seit Jahrzehnten Fans, die die Mannschaft immer begleiten.“ Für den 9. Juni, den letzten Spieltag, sei die offizielle Meisterfeier mit vielen Überraschungen geplant. Details möchte der Vereinschef nicht verraten. „Wir lassen uns richtig was einfallen“, so Korte. Möglicherweise werden auch diese Feierlichkeiten erst enden, wenn es am folgenden Tag wieder hell wird. Schließlich feiert der Trainer am 10. Juni Geburtstag. Sein großer Geburtstagwunsch: „Zum Jubiläum in zwei Jahren soll der FC Fischbach ein festes Mitglied der Bezirksliga sein.“