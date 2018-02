Regionalsport Schwarzwald Meistertitel für SG Brigachtal

Schwarzwälder Endrunden-Turnier der E-Junioren in Bräunlingen

Hallenfußball: (her) Die SG Brigachtal gewann in Bräunlingen den Futsat-Bezirksmeistertitel bei den E-Junioren. Im Finale gewannen die Brigachtaler mit 3:2 nach Sechsmeterschießen gegen den FV Tennenbronn. Das Spiel um Rang drei entschied der SV TuS Immendingen gegen den TuS Bonndorf mit 2:0 im Sechsmeterschießen für sich. In beiden Spielen stand es nach regulärer Spielzeit 0:0.

Mit zwei Siegen setzte sich Brigachtal in der Vorrundengruppe souverän durch. Spannend war es in der Gruppe 2, in der sich Bonndorf und Tennenbronn mit vier Punkten und 3:1 Toren Platz eins teilten. Im fälligen Sechsmeterschießen waren die Tennenbronner mit 2:1 die Glücklicheren. In den Qualfikationsspielen zum Halbfinale gewann St. Georgen gegen Bonndorf 1:0 und Immendingen gegen Möhringen 2:1.

Im Halbfinale gewannen Brigachtal gegen Bonndorf und Tennenbronn gegen Immendingen jeweils mit 3:0.

In einem packenden Endspiel hatten beide Teams gute Möglichkeiten. Tennenbronn verbuchte ein Chancenplus. Dramatisch wurde es im entscheidenden Sechsmeterschießen. Nach vier Schützen stand es 2:2. Im fünften Duell hatte Brigachtal die besseren Nerven und sicherte sich den Titel.

„Unser Team kämpfte super. Im entscheidenden Moment hatten wir auch das nötige Glück,“ freute sich das Brigachtaler Trainertrio Elmar Fleig, Klaus Huber und Roland Schietzoed. „Wir haben in allen fünf Runden kein Spiel verloren. Im Finale wollte das Leder einfach nicht hinter der Linie landen,“ meinte das Tennenbronner Trainer-Dreigestirn Torsten Stoll, Stefan Schweizer und Achim Hölzle. Die Siegerehrung nahm der Jugendbezirkswart Armin Bader vor. Er wurde von Karl Barth vom FC Bräunlingen unterstützt. Schiedsrichter des Turnieres waren Stefan Kromer (Pfaffenweiler) und Melina Krämer (Donaueschingen).