Regionalsport Schwarzwald Meisterliche Muntermacher

SG Kirchen-Hausen feiert Titelgewinn in der Kreisliga B 2. Erfolgstrainer Krauss verlässt Aufsteiger

Fußball: Zwei Spielzeiten nach dem Abstieg aus der Kreisliga A feierte die SG Kirchen-Hausen am Samstag die Rückkehr. In der vergangenen Saison als Vizemeister der Kreisliga B, Staffel 2, noch an der SG Vöhrenbach in den Aufstiegsspielen gescheitert, klappte es diesmal bei nur zwei Niederlagen in 20 Partien mit 46 Punkten als Meister mit dem direkten Aufstieg. „Wir sind alle glücklich, dass sich nach dem Bau des neuen Clubhauses auch der sportliche Erfolg eingestellt hat. Es passt alles gut zusammen“, sagt Vereinslegende Armin Stihl, der sich jahrelang als Top-Torjäger einen Namen gemacht hat und inzwischen zusammen mit Florian Rapp die Vereinsführung der Sportgemeinschaft in den Händen hält.

Im vergangenen Sommer wurde mit Christian Krauss ein neuer Trainer verpflichtet, der sofort ein Meister-Team formte, nun aber auf eigenen Wunsch Kirchen-Hausen wieder verlässt. „Es ist seine Entscheidung, die wir akzeptieren“, ergänzt Stihl. Krauss, der in Villingen wohnt, strebt eine neue Aufgabe in der Region Villingen an. Noch diese Woche soll ein Nachfolger für Krauss präsentiert werden. „Wir sind in den Gesprächen bereits sehr weit. Die Einigung steht unmittelbar bevor“, so Stihl.

Zwei Spieler aus der Mannschaft hören zudem auf, zwei A-Jugendliche aus dem eigenen Nachwuchs und ein Rückkehrer kommen hinzu. „Unser Kader wird weiterhin nicht sehr üppig sein. Auch deshalb kann in der Kreisliga A das Ziel nur Klassenerhalt lauten“, ergänzt Stihl. Beim Rückkehrer handelt es sich um Oliver Weiß Bezirksligisten SV TuS Immendingen.

Am Wochenende stand jedoch das Feiern im Vordergrund. Bis zum letzten Spieltag und da fast bis zur letzten Minute war die Meisterschaft nicht sicher, da Verfolger SV Aasen den Kirchen-Hausenern im Nacken saß. Nach dem Schlusspfiff am Samstag beim 2:1-Sieg in Mundelfingen brachen alle Dämme. „Wir sind bis 19 Uhr in Mundelfingen geblieben und haben ab 20 Uhr ganz Kirchen-Hausen wieder richtig munter gemacht. Die Jungs haben gefeiert, bis es am Sonntag wieder hell wurde. Schön fand ich, dass uns die Mundelfinger eingeladen haben und wir gemeinsam gefeiert haben“, ergänzt Krauss. Mit den beiden Treffern im letzten Spiel kommt die Elf auf exakt drei Tore im Schnitt pro Spiel. Zusammen mit Aasen (20 Gegentreffer) hat Kirchen-Hausen zudem die beste Abwehr der Liga.

Der Trainer hatte schon in der Saisonvorbereitung an den Stärken und Schwächen gearbeitet. Mit Andy Krukenberg gelang es, einen höherklassig erfahrenen Spieler zu gewinnen. „Dazu kamen unsere drei schwarzen Perlen, die sich wunderbar eingefügt haben“, blickt Krauss auf die vergangenen 20 Spieltage zurück. Er hatte sich die Sportgemeinschaft schon in den Aufstiegsspielen der vergangenen Runde angesehen. „Wir haben danach daran gearbeitet, den Ball mehr laufen zu lassen und ein höheres Tempo zu gehen. Entscheidend war zudem, dass sich die Mannschaft immer in einem sehr fitten Zustand präsentierte. So haben wir auch nach der 80. Minute noch einige Punkte geholt“, analysiert Krauss, der die Liga von einem vorherigen Engagement in Wolterdingen kannte und auch weiterhin die Entwicklung verfolgen möchte. „Ich verlasse die SG Kirchen-Hausen mit einem guten Gefühl. Die Mannschaft verspricht für die Zukunft einiges.“ Krauss selbst hat noch keinen neuen Verein, ist aber „für Angebote offen“.

Auch in den kommenden Tagen wird der Jubel über die Rückkehr in die Kreisliga A überwiegen. Dann werden die Kirchen-Hausener zeitnah die Sinne wieder schärfen. Der Verein, der von 2004 bis 2011 ununterbrochen in der Bezirksliga spielte, möchte zu einer festen Größe in der Kreisliga A werden. „Über mehr müssen wir nicht sprechen. Allein das Ziel Klassenerhalt wird uns richtig fordern“, ist sich Stihl sicher. Neben dem schmucken Clubhaus will die Sportgemeinschaft auch sportlich weiterhin für Furore sorgen.