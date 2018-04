Regionalsport Schwarzwald Meisterfeier der Panthers vertagt

Schwenningen bezwingt Kronberg glanzlos 80:55. 1100 Zuschauer in der Deutenberghalle

Basketball, Regionalliga: Wiha Panthers VS – MTV Kronberg 80:55 (19:17, 14:12, 26:18, 21:8). Glanzlos, aber am Ende souverän bezwangen die Basketballer der Wiha Panthers am Samstagabend den MTV Kronberg mit 80:55 und gewannen somit auch das 14. und letzte Heimspiel der Saison. Auf die Meisterfeier müssen die Schwenninger aber noch warten, da Titelkontrahent Speyer ebenfalls erfolgreich war. Am letzten Spieltag kommenden Samstag in Fellbach können die Panthers aus eigener Kraft alles klarmachen.

Die Heimpartie gegen Kronberg war ein Auf und Ab der Gefühle. Sowohl Trainer und Betreuer der Panthers als auch einige Fans schauten in der mit 1100 Zuschauern proppenvollen Deutenberghalle ab und an nur mit einem Auge auf das Geschehen. Das andere schielte auf den Liveticker beim Spiel des Kontrahenten Speyer, der gegen Hockenheim 30 Minuten früher begann und mehr Probleme hatte, als zu erwarten war. Mit einer Speyerer Niederlage und einem Schwenninger Sieg wäre den Panthers der Titel nicht mehr zu nehmen gewesen. Hockenheim lieferte dem Tabellenzweiten einen guten Kampf und war lange dicht an der Überraschung.

Diese Nachricht schien die Panthers gegen Kronberg in der ersten Halbzeit zu hemmen. Unkonzentriert in der Offensive und nachlässig in der Verteidigung ließen sie den Gast, der ohne Trainer Miljenko Crnjak auskommen musste, ins Spiel kommen. In vielen Angriffen erspielten sich die Hessen einen offenen Dreier, was Kronberg auch gut nutzte. So lief vor allem Frederik Zwiener, der beste Dreierschütze der Liga, heiß und versenkte teils spektakuläre Distanzwürfe. Auf der Gegenseite hatten die Schwenninger bis auf den bestens aufgelegten Rasheed Moore kein Abschlussglück.

Das erste Viertel lief alles andere als rund. Bezeichnend dafür waren die letzten beiden Minuten, als Trainer Alen Velcic beim Stand von 19:13 auf einen weit offenen Kronberger Dreier mit einer Auszeit reagierte. Einen Ballverlust von Nikola Fekete und einen weiteren Dreier von Zwiener später ließ er gleich das nächste Timeout folgen. „In der Offensive haben wir keine spielerischen Mittel gefunden. Wir wollten das Spiel mit Würfen von außen gestalten, hatten damit aber Probleme. 33 Punkte in einer Halbzeit sind nicht das Niveau, das wir uns selbst vornehmen“, resümierte der Trainer die ersten 20 Minuten, in denen Schwenningen um 20.19 Uhr für einige Minuten bereits Meister war, weil Speyer gegen Hockenheim in Rückstand geriet.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild aber kurzzeitig komplett. Kronberg holte den Vier-Punkte-Halbzeitrückstand auf und ging beim Stand von 37:38 erstmals seit den Anfangsminuten wieder in Führung. Da Speyer gleichzeitig ebenfalls wieder vorne lag, zogen die Domstädter in der Blitztabelle an den Panthers vorbei.

Als Mitte des dritten Viertels in Schwenningen fest stand, dass Speyer mit 92:83 gewonnen hat, war somit auch klar, dass die erhoffte Meisterfeier vertagt werden musste. Dies war offenbar eine Initialzündung für die beste Phase der Gastgeber. Angeführt von Darius Pakamanis, der in der Defense mehrere Bälle eroberte, kamen die Raubkatzen zu einfachen Fastbreak-Punkten. Zudem punktete Rasheed Moore ununterbrochen, und auch Kosta Karamatskos, dem ansonsten nicht viel gelang, zeigte mit zwei wichtigen Dreiern ungeahnte Wurfqualitäten. Der Knoten war geplatzt. Der 31:7-Lauf entschied die Partie, die in den letzten Minuten den Charakter eines Trainingsspiels unter Wettkampfbedingungen hatte.

Kronberg schien mit den Kräften am Ende und konnte die hohe Trefferquote aus der ersten Hälfte nicht aufrechterhalten. Neben der vertagten Meistersause war ein weiterer Wermutstropfen für die Schwenninger, dass sich Sergey Tsvetkov bei einem Wurfversuch am Knöchel verletzte. Ein Einsatz am kommenden Samstag in Fellbach ist aber im Bereich des Möglichen.

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (5 Punkte/3 Rebounds/2 Assists), Sergey Tsvetkov (0/1/0), Jaka Zagorc (7/2/5), Petar Madunic (12/5/0), Davor Barovic (9/9/0), Boyko Pangarov (3/0/0), Torben Tönjann (2/4/1), Kosta Karamatskos (8/2/8), Rasheed Moore (29/7/2), Darius Pakamanis (5/0/2) und Dominik Herrmann.