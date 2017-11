Regionalsport Schwarzwald Meister des Reiterrings Schwarzwald-Baar geehrt

Die besten Reiter in Donaueschingen ausgezeichnet. Sieger diesmal bei nur einem Turnier ermittelt

Reitsport: (rom) Der Reiterring Schwarzwald-Baar-Kreis ehrte seine Ringmeister. Die jeweiligen Sieger wurden in Donaueschingen vor großer Kulisse ausgezeichnet.

2017 wurden die Ringmeister erstmals bei einem einzigen Turnier ermittelt. In den Vorjahren waren es verschiedene Wettbewerbe, wo jeweils Punkte gesammelt werden konnten. Beim Turnier des RuF Donaueschingen im Juni mussten die Springreiter somit auf den Punkt topfit sein, denn jeweils eine Prüfung in der Klasse E bis M entschied über die Meisterschaft. Die Dressur-Reiter ermittelten ihre Sieger beim Turnier des RFV Schwenningen. Auch sie hatten nur je eine Prüfung in den Klassen E bis L, um ihre komplette Leistung abzurufen.

Geehrt wurden die meisterlichen Reiter im Spiegelsaal des Twist in Donaueschingen. Hier wurden schon zu Anfangszeiten des großen CHI im Donaueschinger Schlosspark Reiterpartys gefeiert. Reithose und Jackett wurden mit Anzug und Ballkleid getauscht. In festlichem Rahmen zeichnete der 1. Vorsitzende des Reiterrings, Thomas Wolf, die erfolgreichen Reiter aus. In der Vereinswertung rangiert der RFV Schwenningen mit drei Ringmeistern auf dem ersten Platz, gefolgt von der Riedwiese Fischbach und dem PST Schwarzwald Baar Deißlingen. Die Ergebnisse im Überblick:

Springen

Klasse M*: 1. Caroline Wehrle RC St. Georgen, 2. Leah Engstler RZ Frese Immenhöfe, 3. Jasmin Grötzinger RFV Schwenningen. Klasse L: 1. Laura Thoma RFV Schwenningen, 2. Nadine Bauer RC Gustav Bauer, 3. Aylin Maahs RSG Riedwiese Fischbach. Klasse A**: 1. Nina Lange RSG Riedwiese Fischbach, 2. Laura Thoma RFV Schwenningen, 3. Selina Bauer RC Gustav Bauer. Klasse A*: 1. Eileen Schmieder RV Kichen-Hausen, 2. Martin Meder RFV Schwenningen, 3. Lorena Esposito RSG Riedwiese Fischbach, 3. Joycie-Ann Käfer RZ Frese Immenhöfe. Klasse E: 1. Zoe Wollmann RFV Olympia Königsfeld, 2. Kylie Marie Mellone PST Schwarzwald Baar, 3. Charlotte Dietrich RC St. Georgen.

Dressur

Klasse L: 1. Alina Grießhaber RFV Schwenningen, 2. Annegret Rabus RSG Riedwiese Fischbach, 3. Anietta Wanka RFV Olympia Königsfeld. Klasse A*: 1. Alina Grießhaber RFV Schwenningen, 2. Kim Jana Stadler RZ Frese Immenhöfe, 3. Janika Mey RFV Schwenningen. Klasse E: 1. Melina Fritz PST Schwarzwald Baar, 2. Sarah Hornung PST Schwarzwald Baar, 3. Julia Budzinski RV Thurihof.