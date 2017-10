Regionalsport Schwarzwald Mehrere lockende Ziele für FC Bad Dürrheim

Verbandsligist spielt am Samstag auf eigenem Platz gegen den 1. SV Mörsch

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – 1. SV Mörsch (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit dem SV Stadelhofen, bei dem die Kurstädter am vergangenen Wochenende mit 5:1 gewannen, dem SV Mörsch und in einer Woche dem Gastspiel beim FC Neustadt hält der Spielplan aktuell Gegner bereit, die der FC Bad Dürrheim zum Aufbessern seiner Punktebilanz nutzen sollte. Würde gegen Mörsch ein Sieg gelingen, hätte die Mannschaft von Trainer Reiner Scheu bei dann vier Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen am zwölften Spieltag eine ausgeglichene Bilanz.

Mit 3:1 und gar 5:1 Toren holten die Kurstädter in der vergangenen Saison gegen Mörsch die maximale Punktezahl. „Das ist Schnee von gestern. Vor allem unsere Mannschaft hat sich personell deutlich verändert“, betont Trainer Reiner Scheu. Die Gäste stehen auf einem Abstiegsplatz, haben jedoch nur einen Zähler weniger als die Scheu-Elf. Daher rechnet der Fußball-Lehrer mit einer ausgeglichenen Partie, in der die Tagesform den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben kann. Mörsch hat zwar schon zwei Auswärtspartien gewonnen, mit erst 16 Treffern aber auch keinen Angst einflößenden Angriff.

Gern würde Scheu die Erfolgsmannschaft von Stadelhofen unverändert auf den Platz schicken, doch daraus wird wohl nichts. Sheriff Bah, Joshua Woelke und Sime Fantov gingen in Stadelhofen mit Blessuren vom Platz und mussten zumindest zu Beginn der Woche die Trainingseinheiten auslassen. Nico Tadic hatte sich am Dienstag krank abgemeldet und auch Selim Altinsoy stand wegen einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung. Bei allen fünf Spielern muss Scheu abwarten, wer sich einsatzfähig meldet. Fehlen wird hingegen der zuletzt auf sich aufmerksam machende Youngster Julian Rönnefarth, der schon länger einen Urlaub geplant hatte. So könnte durchaus Routinier Bora Ikiz, der in Stadelhofen rund 30 Minuten spielte, ein Thema für die Anfangsformation sein.

Mit Passübungen, technischen Spielchen, Schnelligkeitstests und verschiedenen Standardsituationen haben die Kurstädter unter der Woche ihre Vorbereitung absolviert. Scheu hat dabei verschiedene Vorstellungen getestet, damit die Mannschaft am Samstag variabel aufspielt und den Gegner überrascht. Auf jeden Fall bietet die Partie die große Chance, auf einen einstelligen Tabellenplatz zu springen. Der zweite Heimsieg sollte zudem Motivation genug sein.