Regionalsport Schwarzwald Medaille nur knapp verpasst

Geisinger Inlineskater bei Olympia am Start. Schnelle Rollen mitKufen getauscht

Inlinesport/ Eisschnellauf: Wenn Geisingen bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang im Rahmen der Fernsehübertragungen immer wieder in einem Atemzug mit sportlichen Entscheidungen genannt, wurde, dann ging es um Eisschnellauf. Wie bitte, Eisschnellauf? Dabei steht in Geisingen doch die wohl schnellste Inlineskating Arena der Welt und keine Eisschnelllauf-Bahn!

Dennoch hatte die Erwähnung des kleinen Donaustädtchens seine Berechtigung. Zwei Athleten, die für das Team Arena Geisingen starten, waren auch bei den Olympischen Spielen dabei. Peter Michael aus Neuseeland verpasste auf dem schnellen Eisoval in Pyeongchang eine Medaille nur knapp. Der 28-Jährige landete über die 5000 und 1500 Meter jeweils auf dem vierten Platz. Dabei hatte er auf den Drittplatzierten 4,31 Sekunden Rückstand.

Einen Teil seiner Olympia-Vorbereitung hatte Peter Michael in Geisingen absolviert. Er wohnt seit einigen Jahren während der Sommermonatee im dortigen Sportlerheim und fährt für das Team Arena Geisingen die Rennen im Speedskating-Europacup. Im Winter wechselt der Neuseeländer auf die Kufen und dreht auf dem Eis seine schnellen Runden.

Mit dem Schweizer Livio Wenger landete in Südkorea ein weiterer Speed-skater vom Team Arena Geisingen bei seiner Olympia-Premiere auf dem 17. Rang über 5000 Meter. Im spektakulären Massenstart verpasste der Eidgenosse auf Rang vier ebenfalls nur ganz knapp eine Medaille.

Am Wochenende, 20. bis 22. April, findet in Geisingen wieder das Arena Geisingen International statt, und das bereits zum neunten Mal. Dann werden neben Peter Michael und Livio Wenger der Belgier Bart Swings, der sich bei den Olympischen Spielen am Samstag die Silbermedaille im Massenstart sicherte, weitere Stars der Szene an den Start gehen.