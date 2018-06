Donaueschingen Marvin Frey reitet schnellsten Nuller

Ruf Donaueschingen hat auch Wetterglück. Miriam Börner gewinnt M*-Dressur

Reiten: (rom) Ein klasse Turnier zum 50. Geburtstag liegt hinter dem Ruf Donaueschingen. Wetterglück. Perfektes Geläuf für Ross und Reiter ließen einem erfolgreichem Verlauf des Turniers nichts im Wege stehen. Sieger im Großen Preis im M* Springen mit Stechen wurde Marvin Frey (PSV Gäufelden) auf Speiki. Die M* Dressur ging an Miriam Börner vom RZ Frese Immenhöfe.

Eine Menge los war beim zweitägigen Jubiläumsturnier auf der Reitanlage im Sickenbühl. Springen auf dem Hauptplatz, Dressur in der Halle: Pferdesportlerherz was willst du mehr! Zudem war von den Jüngsten des Reitsports im Führzügelwettbewerb bis zu den Cracks in der Klasse M alles vertreten. Die Besucher fühlten sich ebenfalls pudelwohl, denn die Wetterbedingungen luden lieber zur „Turnierwurst“ ein als zu einem Freibadbesuch.

Während sich die Dressurreiter in der Halle am Sonntag ein Stelldichein in der Klasse M gaben, gingen die Springreiter in das M*-Springen mit Stechen. In der Dressur ging der Sieg an die Lokalmatadorin Miriam Börner vom RZ Frese Immenhöfe auf Southalito. Bei den Springreitern gingen 13 Starter in das abschließende Stechen. Hier ritt Marvin Frey von der PSV Gäufelden auf seinem Speiki den schnellsten Nuller. Er nahm den Zweitplatzierten Mircea-Costin Mitroi von der RSG Gnadental (Donaueschingen-Neudingen) und Elliot rund 1,5 Sekunden ab und wurde somit 50. Sieger beim Turnier in Donaueschingen.

Tags zuvor hatte Frey im Hauptspringen des ersten Turniertages ebenfalls auf Elliot bereits Platz vier belegt. Überhaupt war es das Turnier der Reiter der RSG Gnadental. So ging am Samstag der Sieg im Punkte-M* an Linda Marschall auf Curliy Sue.

Das war es nun zunächst mit den Turnieren in der Region. Am 30. Juni/1. Juli geht es zum Weilersbacher Derby, ausgetragen vom RFV Schwenningen. Zusätzlich richtet der Reitverein Schwenningen und der RV Villingen im Juli noch jeweils ein Dressurturnier aus. Dann ist auch schon Ende mit den regionalen Reitturnieren.Siehe auch Ergebnisse auf dieser Seite