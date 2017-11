Regionalsport Schwarzwald Martin Braun bei Stuttgarter Kickers

Ehemaliger Sportvorstand des FC 08 Villingen wird Sportdirektor beim Regionalligisten

Fußball: Martin Braun hat einen neuen Job. Der ehemalige Trainer und Sportliche Leiter des FC 08 Villingen arbeitet künftig als Sportdirektor für die Stuttgarter Kickers. Am Sonntag stellte sich der 48-jährige Löffinger der Mannschaft des Regionalligisten vor. Kurz zuvor hatten die Kickers beim FSV Frankfurt einen 4:2-Auswärtssieg gefeiert. Am Mittwoch beginnt sein erster Arbeitstag im Degerloch. „Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung“, sagte Braun.

Braun war bis Anfang Juli dieses Jahres beim FC 08 Villingen als Sportvorstand tätig und hatte nach dem Wiederaufstieg die Mannschaft für die aktuelle Oberliga-Saison zusammengestellt. Wenige Tage nach dem Eröffnungstraining sagte der Löffinger tschüss, obwohl seine Amtszeit noch bis 2018 gedauert hätte. Braun hatte allerdings schon lange davor angekündigt, dass seine Zeit beim FC 08 Villingen irgendwann enden werde.

Nun hat Braun ein Engagement als Sportdirektor bei den Stuttgarter Kickers angenommen, die schon mal in der 1. Bundesliga spielten. Doch das ist lange her. Vielleicht vermag der Schwarzwälder die „Blauen“ wieder an die einst glorreichen Zeiten heranzuführen. Das ist noch ein weiter Weg, aktuell belegen die Kickers in der Regionalliga Platz 13. „Zunächst gilt es, die Mannschaft zu stabilisieren. Für den Klassenerhalt brauchen wir noch einige Punkte“, weiß Braun. Er hat einen Vertrag bis 2019 unterschrieben und wird demnächst täglich von Löffingen nach Stuttgart pendeln.