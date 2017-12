Regionalsport Schwarzwald Markus Knackmuß: Ein frühes Tor wäre gut

FC Furtwangen will beim FC RW Salem eindrucksvolle Erfolgsserie fortsetzen

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC Furtwangen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Seit der 0:2-Heimniederlage gegen Salem am zweiten Saisonspieltag hat sich beim FC Furtwangen vieles verändert. Zehn Partien in Folge ist die Elf von Spielertrainer Markus Knackmuß nun schon ungeschlagen und ging zuletzt neunmal als Sieger vom Platz. Furtwangen reist mit einem Vorteil von 14 Zählern mehr auf dem Konto an. Salem gewann von den letzten sieben Partien nur ein Spiel.

„Salem steht kompakt und versucht mit Kontern zu Erfolg zu kommen. Für uns wäre ein schnelles Führungstor schön, dann müssten sie ihre Taktik ändern“, sagt Knackmuß. Er hat keine Bedenken, dass seine Elf den Gegner unterschätzt „Wir haben zuletzt immer eine gute Einstellung gezeigt. Die Jungs wissen selbst, dass sie auf die Nase fallen, wenn wir einige Prozentpunkte weniger investieren.“ Eingestellt sind die Furtwanger auf einen tiefen Rasenplatz, der viel Kraft kosten wird. Auch da ist sich der Spielertrainer sicher, dass seine Elf die Bedingungen annimmt und keine Anlaufzeit benötigt.

Fraglich ist bei den Bregtälern der Einsatz von Patrick Staudt, der am vergangenen Spieltag kurzfristig passen musste und diese Woche mit dem Training aussetzte. Auch der Einsatz von Dimitrios Ferrara ist noch offen. Wieder dabei ist Florian Kaltenbach. Heiko Holzapfel fällt nach einem Haarriss im Zehenknochen für einige Wochen aus. Knackmuß hat dennoch genügend Alternativen, was einen Einsatz von ihm nicht zwingend nötig macht.

„Wir sind in einer guten Verfassung und wollen die tolle Erfolgsserie fortsetzen“, kündigt der Trainer selbstbewusst an.