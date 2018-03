Regionalsport Schwarzwald Mario Ketterer: Als Fußballer kennt er beide Seiten

Sportlicher Leiter des FC 08 Villingen hat als Spieler schon Profiluft geschnuppert

Fußball-Oberliga: Juni 2016. Mario Ketterer tritt mit den Sportfreunden Schönenbach in der Kreisliga B gegen Mannschaften wie Weiler, Nußbach und Niederschach an. Zwei Monate später trifft der 35-Jährige per Kopf im DFB-Pokal für den FC 08 Villingen gegen den FC Schalke 04. Vom Profifußball bis hin zur niedrigsten Spielklasse Deutschlands und wieder zurück: Ketterer hat innerhalb kürzester Zeit alle Facetten der Sportart mit dem runden Leder kennengelernt. Nun ist er als Sportlicher Leiter beim Oberligisten FC 08 Villingen tätig und davon wohl selbst am meisten überrascht.

Eine Beinahe-Karriere als Profifußballer, eine Ausbildung als Bankkaufmann und nun ein Job als sportlicher Leiter bei einem Oberligisten – der Werdegang von Mario Ketterer liest sich wie ein Business-Plan für einen späteren Bundesliga-Manager. Davon will der gebürtige Schönenbacher jedoch nichts wissen: „Man kann sagen, dass ich zu diesem Amt kam wie die Jungfrau zum Kind. Der Villinger Vorstand hat mich gefragt, ob ich die Position übernehmen könnte. Präsident Leo Grimm und seine Kollegen waren sich einig, dass ich dem Verein damit helfen könnte. Ohne lange zu überlegen, habe ich zugesagt“, erklärt Ketterer.

Die Leidenschaft für seinen FC 08 Villingen, für den er seit 2007 (mit zweijähriger Unterbrechung) als Spieler aufläuft, ist groß. So groß, dass der kaufmännische Leiter der Firma Grimm Zuführtechnik in Spaichingen viel Stress auf sich nimmt. „Ich habe beruflich und privat viel um die Ohren. Deshalb nutze ich oft die Fahrten zu und von der Arbeit, um Telefonate zu führen“, sagt der dreifache Familienvater, der noch immer in Schönenbach wohnt. Vor allem mit FC 08-Cheftrainer Jago Maric, Co-Trainer Arasch Yahyaijan und Nachwuchskoordinator Marcel Yahyaijan steht Ketterer in engem Kontakt. „Ich bin sozusagen der Mittelsmann zwischen Vereinsführung, Mannschaft und Trainer.“

Aktuell stehen für den frisch gebackenen Sportlichen Leiter des Tabellenzweiten der Fußball-Oberliga vor allem Vertragsgespräche auf der Agenda. Die Tatsache, dass der Linksfuß als aktiver Spieler beim damaligen Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt und bei den Regionalligisten SV Sandhausen und FC Nöttingen Erfahrungen auf hohem Niveau gesammelt hat, kommt ihm dabei zugute. „Ich weiß, wie Spieler behandelt werden wollen, da ich diese Seite selbst kenne“, so der 35-Jährige, der in der aktuellen Saison fünfmal in der Oberliga und sieben Mal für die zweite Mannschaft in der Landesliga zum Einsatz kam. Die Funktion als Manager zu übernehmen, sei für ihn eine „komplett neue Erfahrung und Herausforderung, da mich die Jungs bisher als Mitspieler kannten und ich jetzt auf anderer Ebene mit ihnen spreche“.

Ketterer, selbst bekennender Fan des FC Bayern München, war selbst nah dran, sein Geld ausschließlich mit Fußball zu verdienen. Doch dann änderte er seine Pläne. „Im Alter von 24 Jahren habe ich auf meine Eltern gehört, die meinten, ich solle lieber eine Ausbildung anfangen. Das war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Obwohl ich noch mal einen Vertrag in Sandhausen bekommen hätte, glaube ich, dass der Zug zu diesem Zeitpunkt schon abgefahren war.“ Deshalb begann er 2007 eine Ausbildung als Finanzassistent in Triberg und spielte nebenher für die Nullachter in der Oberliga. „Ich würde es jedem jungen Spieler raten, sich neben dem Sport noch ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. So bleiben sie selbstständig. Außerdem schaffen es nur sehr wenige Talente bis ganz nach oben“, sagt der ehemalige U16-Nationalspieler.

Auch wenn es für den ganz großen Wurf nicht gereicht hat, kann Mario Ketterer dennoch auf viele schöne Momente zurückblicken. So hat er beispielsweise in der Freiburger A-Jugend unter dem jetzigen Trainer der Profis, Christian Streich, trainiert: „Christian ist absolut fußballbesessen. Er tut alles für seine Spieler und war, was Einstellung und Taktik betrifft, der beste Trainer, den ich hatte“, sagt Ketterer. Der Familienvater erinnert sich auch gerne an den Sieg 2009 im südbadischen Pokal mit Villingen gegen den Offenburger FV, der dem FC 08 ein DFB-Pokalheimspiel gegen den FC St. Pauli bescherte. Und dann ist da ja immer noch der Treffer gegen den FC Schalke 04 im Freiburger Schwarzwald-Stadion, den Ketterer selbst als „Highlight meiner Oldie-Karriere“ bezeichnet.

2014 entschied sich der Mittelfeldspieler für ein weiteres Abenteuer in seiner illustren Karriere. „Da ich neben dem Beruf noch ein Studium absolviert habe, war mir klar, dass ich nicht nebenher noch in der Oberliga spielen kann.“ Deshalb heuerte der Schönenbacher bei seinem Heimatverein als Spielertrainer an. „Die zweijährige Erfahrung bei den Sportfreunden in der Kreisliga B hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich leider häufig von meinen Gegenspielern provoziert wurde“, sagt Ketterer.

Zweite Liga, Oberliga, Kreisliga B und nun Funktionär bei einem womöglich künftigen Regionalligisten – der gelernte Finanzassistent wechselte schon oft durch die verschiedenen Spielklassen. Die Bundesliga fehlt ihm noch im Repertoire. Vielleicht taucht Mario Ketterer irgendwann in der Beletage des deutschen Fußballs auf, in welcher Funktion auch immer. Zuzutrauen ist ihm dieser Sprung auf jeden Fall.

Mario Ketterer

Stationen als Spieler:

SC Freiburg U19 (bis 2002)

SC Freiburg II (bis 2004)

Rot-Weiß Erfurt (bis 2005)

FC Nöttingen (bis 2006)

SC Sandhausen (bis 2007)

FC 08 Villingen (bis 2014)

FC Schönenbach (bis 2016)

Seit 2016: FC 08 Villingen