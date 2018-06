Regionalsport Schwarzwald Mario Heinrich: "Hinterzarten packt es"

Trainer des SV Eisenbach tippt den 30. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) FC Hüfingen – FC Löffingen II. „Hüfingen hat bereits am vergangenen Wochenende bei uns jegliches Aufbäumen vermissen lassen. Unser 8:0-Erfolg sagt alles. Löffingen wird einen guten Saisonabschluss anstreben und gewinnt 3:1.“

SV Grafenhausen – SSC Donaueschingen. „Grafenhausen hat mit dem Sieg in Hinterzarten aufhorchen lassen. Nun wird die Elf auch gegen den SSC alles geben und 2:1 gewinnen. Hinzu kommt, dass es für jeden Gast schwer ist, in Grafenhausen zu bestehen.“

FC Bräunlingen – SV Gündelwangen. „Glückwünsche aus Eisenbach an den neuen Meister Bräunlingen und viel Erfolg in der Bezirksliga. Da die Bräunlinger nach der Partie den Titelgewinn feiern wollen, gewinnen sie mit 3:0.“

FC Pfohren – SV Göschweiler. „Göschweiler hat durch den Erfolg im Nachholspiel doch noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt. Ich glaube es jedoch eher nicht, da Pfohren auf eigenem Platz sehr stark ist und sich auch nichts nachsagen lassen will. Ich tippe 2:2.“

FV Möhringen – FC Neustadt II. „Eine dieser beiden Mannschaften wird nach der Partie absteigen. Da ist natürlich viel Druck dabei. Es geht nicht etwa um fußballerische Raffinessen, sondern einzig und allein um das Ergebnis. Mein Tipp: 2:2.“

FC Lenzkirch – TuS Oberbaldngen. Lenzkirch hat es zuletzt, wie auch die Heimniederlage gegen Göschweiler zeigt, etwas schleifen lassen und spielt offenbar nicht mehr mit dem letzten Willen. Dennoch tippe ich einen 2:1-Erfolg für die Gastgeber.“

SV Öfingen – SV Eisenbach. „Zunächst einmal sind wir froh, schon vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert zu haben. Das war ganz wichtig, um ohne jeglichen Druck in die finale Partie zu gehen. Wir wollen die Saison mit einem ordentlichen Ergebnis zu Ende bringen und keinesfalls verlieren. Bei einer entsprechenden Leistung ist das machbar.“

SV Hinterzarten – FC Bad Dürrheim II. „Hinterzarten gewinnt mit 4:0. Ich bin mir sicher, dass Hinterzarten sich am letzten Spieltag den zweiten Platz zurückerobert und in zwei zusätzlichen Partien noch die Chance auf eine Rückkehr in die Bezirksliga hat. Hinterzarten wird es packen.“