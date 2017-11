Regionalsport Schwarzwald Mario Bibic: "Dafür werden wir alles geben"

SV Obereschach empfängt die DJK DonaueschingenGastgeber noch ohne Punkte auf eigenem Platz

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – DJK Donaueschingen (Sonntag, 14.30 Uhr). (daz) Im Schwarzwald-Derby treffen zwei Sieger vom vergangenen Wochenende aufeinander. Die Gäste haben bisher sieben Punkte eingefahren. Die Gastgeber wollen im siebten Heimspiel die ersten Punkte auf eigenem Platz.

„Je länger eine Serie dauert, desto größer ist die Chance, dass sie irgendwann reißt. Uns wäre es lieb, sollte es am Sonntag passieren. Dafür werden wir alles geben“, spricht SVO-Coach Mario Bibic die sechs punktlosen Heimspiele an. Seine Elf wolle sich und die eigenen Zuschauer „endlich mit etwas Zählbarem“ beschenken. Bibic rechnet mit einem guten, intensiven und schnellen Spiel, zumal beide Teams ihre Qualitäten in der Offensive besitzen. „Wir haben wieder einen Fahrplan im Kopf, mit dem wir zuletzt gut gefahren sind. Ich habe Donaueschingen in der Saison bereits angeschaut, aber auch externe Meinungen eingeholt, um nichts zu übersehen“, ergänzt Bibic. Er habe großen Respekt vor dem, was in Allmendshofen in den vergangenen Jahren erreicht und geleistet wurde. Bibic: „Man kennt und schätzt sich.“

Noch lässt es Bibic offen, ob er exakt die gleiche Elf wie beim Erfolg in Überlingen auf den Platz schicken wird. Laut dem Trainer sind Roman und René Riegger, Marvin Zimmermann und Mike Duffner angeschlagen. Nailton Heringer ist in jedem Fall nach seinem Platzverweis gesperrt. Etwaige Ausfälle will der Trainer nicht überbewerten. „Wir haben noch einige Akteure in der Hinterhand, die mein Vertrauen haben und die ich jederzeit ohne Bauchschmerzen bringen kann.“ Auf beiden Seiten ist davon auszugehen, dass die Trainer beim kickenden Personal etwas pokern, um den Konkurrenten zu überraschen.

Seit der Rückkehr von einigen Stammspielern tritt die DJK wieder deutlich besser, gefestigter, stabiler und vor allem erfolgreicher auf. Zwar fehlen in der Marschtabelle von Trainer Christian Leda noch einige Punkte, doch die jüngste Tendenz stimmt. Daher ist es auch verständlich, wenn Leda sagt: „Wir haben eine gute Stimmung im Training und arbeiten sehr konzentriert.“ Nur zu gern würden die Allmendshofener in den letzten drei Spielen bis zur Winterpause ungeschlagen bleiben, denn dann wäre die Marschtabelle des Trainers doch noch erreicht.

Weiterhin fehlen wird Raphael Künstler. Ansonsten kann Leda komplett auf die Elf setzen, die am vergangenen Freitag Hilzingen mit 9:0 abfertigte. Wie damals muss Leda „zwei Akteure auf die Bank setzen, die es nicht verdient haben“. Interessant wird zu sehen sein, wie der DJK die Umstellung von Kunst- auf den Naturrasenplatz gelingt. Er warnt davor, die Gastgeber am derzeitigen Tabellenstand zu messen, denn: „Obereschach hat elf gute Fußballer in seinen Reihen. Der Sieg in Überlingen ist auch bei uns angekommen. Wir sind gewarnt und gut beraten, das Spiel vor einer Woche aus den Köpfen zu streichen, denn am Sonntag wird es verdammt schwer.“