Regionalsport Schwarzwald Marcel Yahyaijan: "Wir stehen unter keinerlei Druck"

Entscheidendes Spiel um Verbandsliga-Aufstieg. FC 08 Villingen II benötigt in Stegen einen Punkt

Fußball, Aufstiegsrunde zur Verbandsliga: FSV RW Stegen – FC 08 Villingen II (Samstag, 16 Uhr – Kageneck-Stadion) – Die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen steht vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte – und die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht: Ein Unentschieden in Stegen reicht der Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde, das große Ziel zu erreichen. Yahyaijan betont jedoch: „Wir stehen unter keinerlei Druck, auch wenn es natürlich schön wäre, den Aufstieg zu schaffen.“

Stegen schätzt der Villinger Coach von der Qualität her in etwa so stark ein wie den SV Bühlertal, den die Nullachter am Mittwoch mit 2:0 bezwangen: „Es wird wohl ein ähnliches Spiel, auch wenn Stegen wohl noch etwas mehr technische Finesse hat.“

Etwas Sorge macht dem FC 08-Trainer die kurze Regenerationszeit seit Mittwoch. „Das war Pech bei der Auslosung, aber das müssen wir körperlich irgendwie hinbekommen.“ In Stegen rechnet Yahyaijan mit einem Hexenkessel von rund 1000 Zuschauern. „Auch das wird nicht einfach für mein Team. Aber wir freuen uns auf die Aufgabe und gehen positiv ins Spiel.“

Personelle Veränderungen behält sich der Trainer aufgrund der zwei Spiele binnen drei Tagen vor – mit dem am Mittwoch schon früh verletzt ausgeschiedenen Baris Cakici kann er allerdings nicht rechnen: „Das ist sehr schade, weil er uns mit seiner Routine gut getan hätte.“ Umso wichtiger wird der Part von anderen erfahrenen Spielern – allen voran dem Sportlichen Leiter des FC 08, Mario Ketterer, der wieder die Defensive verstärken wird. Sein Nebenmann Frederick Bruno verfügt ebenfalls über genügend Oberliga-Erfahrung. Yahyaijan: „Wir haben gegen Bühlertal nicht einen wirklich gefährlichen Schuss auf unser Tor zugelassen, das steigert das Selbstbewusstsein.“

Dass den Nullachtern ein Unentschieden in Stegen reichen würde, freut den Coach, er will es aber auch nicht überbewertet sehen: „Auf ein 0:0 zu spielen, macht ohnehin keinen Sinn.“ Möglichst vermeiden möchten die Nullachter, einem frühen Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Stattdessen wollen sie vor allem mit Fabio Chiurazzi oder Volkan Bak in der Offensive eigene Akzente setzen. Yahyaijan gibt sich gelassen vor dem wichtigsten Spiel des Jahres: „Das ist für uns alle ein tolles Ereignis. Wir fahren mit dem Bus nach Stegen. Es sind einige Fans an Bord. Meine Spieler sollen die Atmosphäre genießen und ihr Bestes geben.“

Sollte das reichen, wäre es für den FC 08 ein dickes Trostpflaster, nachdem das Oberliga-Team in einer ähnlichen Ausgangslage (erstes Spiel gewonnen, Entscheidungspartie auswärts) den Aufstieg in die Regionalliga nicht schaffte. So sieht es auch Mario Ketterer: „Es wäre ein positives Signal für den ganzen Verein und ein Schritt auf unserem Weg, sowohl sportlich als auch vom Umfeld her voranzukommen.“ Zudem hätten es sich die Spieler durch ihre tolle Moral verdient.