Regionalsport Schwarzwald Marcel Willmann knackt 15-Metermarke

15-Jähriger Donaueschinger für Deutschen Jugendmeisterschaft qualifiziert

Leichtathletik: Nachwuchsathlet Marcel Willmann schaffte etliche Qualifikationsnormen für die Deutschen Jugendmeisterschaften U16 Mitte August in Bochum-Wattenscheid. Der 15-jährige Kaderathlet der LV Donaueschingen erfüllte vor einiger Zeit bei den Kreismeisterschaften im Block Wurf in Villingen mit 49,63 Metern im Diskus die erste Norm. Der stets fröhliche und motivierte Athlet überraschte mit Weiten, die immer über die 47 Meter lagen. Der Paukenschlag gelang Willmann am vergangenen Sonntag beim Renchtalmeeting in Oberkirch. Mit gestoßenen 15,05 Meter erreichte er auch im Kugelstoßen die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Damit ist der junge Donaueschinger auf einem guten Weg, um sich in der deutschen Werfer-Elite der M 15 zu etablieren.