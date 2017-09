Regionalsport Schwarzwald Marcel Willmann gewinnt Duell gegen Niklas Leber

Zweiter Werfernachmittag in Löffingen. Leichtathleten erzielen eine Reihe von Topleistungen

Leichtathletik: (h) Eine Serie von Topleistungen erzielten die Teilnehmer beim Feriensportfest, das die Leichtathletikabteilung des TB Löffingen im Haslach-Sportpark ausrichtete. Insbesondere Jugendliche und Senioren konnten bei diesem Werfernachmittag ihre Bestleistungen zum Teil beträchtlich verbessern. Die beiden LG Baar-Athleten in der M 14, Marcel Willmann vom LV Donaueschingen und Niklas Leber vom TB Löffingen, lieferten sich einen packenden Zweikampf im Kugelstoßen und Diskuswerfen. Lisa Leber von der LG Baar/TB Löffingen verbuchte in den gleichen Disziplinen bei der U 18 zwei neue Hausrekorde. Bei den Senioren ragten die international ausgezeichneten Athleten Hans-Ruedi Stäheli von der LG Radolfzell und Hans-Joachim Klein vom TV Schwörstadt sowie Natascha Wolf von der DJK Villingen heraus.

Bei guten Witterungsbedingungen lagen auf der hervorragendenen Anlage in Löffingen bestenlistenreife Ergebnisse in der Luft. In der M 14 bestätigte Marcel Willmann im Kugelstoßen seine Klasse mit seinem besten Versuch von 13,91 m. Dahinter steigerte sich Niklas Leber auf 13,43 m. Auch im Diskuswerfen gab es die gleiche Reihenfolge. Der Donaueschinger schleuderte die 1 kg schwere Scheibe auf 40,16 m und damit über die Landeskadernorm von 40 m. Sein Löffinger Dauerkontrahent brachte es auf 35,97 m. In der M 15 dominierte Alexander Schwörer von der LG Baar/LV Donaueschingen in den gleichen Disziplinen mit 11,85 m bzw. 30,78 m. Fabian Spitz aus dem gleichen Verein gewann das Speerwerfen mit 30,09 m.

In der weiblichen U 20 setzte sich Lea Streicher vom TV Lenzkirch in allen drei von ihr belegten Wettbewerben durch. Ihre Kugel flog auf 9,09 m, der Diskus auf 27,80 m und der Speer auf 29,17 m. Gleich zweimal hatte Lisa Leber in der U 18 Grund zur Freude. Ihr bester Versuch im Kugelstoßen landete erstmals hinter der 10 m-Linie und wurde mit 10,34 m gemessen. Auch im Diskuswerfen glückte ihr mit 28,99 m ein weiterer Hausrekord. Bei den Frauen war Janice Waldvogel vom TV Lenzkirch immer noch durch eine Rückenverletzung gehandicapt. Im Speerwerfen musste sie nach ihrem Wurf von 38,84 m diese Disziplin abbrechen. Im Kugelstoßen lief es um einiges besser, was zum Tagessieg mit 11,84 m führte. Im letzten Versuch des Diskuswerfens traf Waldvogel das Gerät fast optimal und konnte sich dann über stolze 38,34 m freuen.

Bei den Senioren zeigten die älteren Jahrgänge Topleistungen. Eine Klasse für sich war einmal mehr der für die LG Radolfzell startende Schweizer Weltmeister Hansruedi Stäheli. Aufgrund einer Achillessehnenreizung stieß er die Kugel aus dem Stand auf 13,01 m und brachte die 1 kg schwere Diskusscheibe ebenfalls aus der kurzen Ausgangsstellung auf stolze 41,67 m. Dahinter sortierte sich Hans Joachim Klein als zweitbester Werfer des Verbandes in diesem Jahr mit 11,38 m bzw. 39,08 m ein.

In der M 75 schleuderte der 78-jährige Willi Heldt vom TV St. Georgen im Hammerwerfen das Gerät auf beachtliche 28,01 m. Bruno Vogelbacher von der LG Hohenfels entschied die anderen drei Wurfdisziplinen für sich. Als ältester Teilnehmer mit 86 Jahren erzielte Otto Maier vom LV Donaueschingen/LG Baar ebenfalls ansehnliche Weiten.

Bei den Seniorinnen der W 35 knüpfte Natascha Wolf von der DJK Villingen an ihre guten Saisonleistungen an. Im Kugelstoßen wurde ihr bester Versuch mit 9,55 m, im Diskuswerfen mit 31,86 m und im Hammerwerfen mit 41,13 m gemessen. Gewidmet wurde der zweite Werfernachmittag in Löffingen dem kürzlich verstorbenen Löffinger Seniorensportler Franz Vogelbacher, der über viele Jahrzehnte viele Erfolge in den Wurfdisziplinen geholt hatte. Ihm zu Ehren gab es zu Beginn auch eine Schweigeminute.