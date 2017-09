Regionalsport Schwarzwald Marbachs Trainer Michael Henseleit: "Es ist einfach bitter gelaufen"

Rückblick auf sechsten Spieltag in der Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Nur die punktgleichen Spitzenreiter aus Pfaffenweiler und Hochemmingen sind nach dem sechsten Spieltag noch ungeschlagen. Wie von vielen Trainern erwartet, zeichnet sich ein spannender Saisonverlauf ab. Die ersten acht Mannschaften trennen nur vier Punkte.

Zum dritten Mal grüßt der FC Pfaffenweiler in dieser Saison als Spitzenreiter. Nach den Spieltagen eins und zwei sorgte nun der 3:0-Erfolg bei der SG Riedöschingen für die Rückkehr auf Rang eins. „Wir haben uns in den ersten 45 Minuten etwas schwer getan. Glücklicherweise fiel kurz vor der Pause der Führungstreffer, mit dem einiges leichter ging“, sagt Trainer Patrick Anders. Pech hatte Karsten Scheu, der sich einen Muskelfaserriss zuzog und die nächsten Spiele ausfallen wird. Die Partie in Riedöschingen war für Pfaffenweiler der Auftakt für vier Auswärtsspiele in Folge, darunter die Pokalpartie am Mittwoch in Tannheim. Am Samstag geht es nach Königsfeld. Anders kam einem Wunsch der Königsfelder nach, die ursprünglich in Pfaffenweiler geplante Partie zu drehen, da in Königsfeld das neue Vereinsheim eingeweiht wird. Unterdessen mahnt Anders seine Spieler, „nicht zuviel auf die Tabelle zu schauen, sondern weiterin konzentriert zu arbeiten“.

Mit dem 4:1-Erfolg in Brigachtal baute der FC Hochemmingen seine Serie an ungeschlagenen Partien auf sechs aus. Besonders freute sich Spielertrainer Mario Maus, „dass bei Pascal Heinig der Knoten platzte und er zweimal traf“. Maus war mit den ersten 45 Minuten der Partie nicht ganz zufrieden. „Da fehlte uns etwas das nötige Leben auf dem Platz. Umso besser griffen die Umstellungen in der Pause. Die zweiten 45 Minuten waren gut“, betont Maus, der mit dem Saisonauftakt sehr zufrieden ist. Auch weil seine Elf bisher defensiv stark auftritt. Erst vier Mal kassierte Hochemmingen einen Treffer und ist damit die beste Elf in dieser Statistik. Maus: „Das ist kein Zufall. Wir trainieren das Abwehrverhalten in jeder Übungseinheit.“

Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen feierte in Marbach einen 2:1-Erfolg und steht zwar nur auf Rang sechs, doch bei zwei Punkten Rückstand auf Platz eins ist für Gutmadingen weiterhin alles möglich. „Es war in Marbach keine einfache Partie. Durch den Regen war der Platz rutschig. Wir haben den Kampf angenommen. Wir waren in allen Statistiken die bessere Mannschaft. Mich freut, dass wir immer stabiler werden“, bilanziert Trainer Heinz Jäger. Er legt viel Wert auf das Defensivverhalten. Dies sei der Schlüssel für eine gute Abschlussplatzierung. Jäger: „Die Zahl der absolvierten Spiele und kassierten Gegentore sollte möglichst unter 1,0 liegen. Wir sind auf einem guten Weg, dieses Verhältnis zu erreichen.“ Bei aktuell sechs Partien hat Gutmadingen sieben Tore kassiert. Offensiv sei die Elf immer für Treffer gut. Dass so viele Mannschaften an der Spitze so eng zusammenliegen, überrascht Jäger nicht. „Durchsetzen wird sich am Ende die Elf, die die beste Konstanz aufweist und nicht jene, die an einzelnen Spieltagen glänzt“, glaubt der Coach.

Einen überraschenden 4:3-Sieg feierte der FC Dauchingen in Bonndorf. Immerhin hatte Bonndorf eine Woche zuvor in Tennenbronn gewonnen. „Wir haben sehr clever gespielt und unsere Chancen genutzt“, sagt Trainer Uli Bärmann, der sich vom Co-Trainer vertreten ließ, aber detaillierte Informationen hat. „Wir wussten um die Spielstärke der Bonndorfer. Also hatten wir eine Taktik erstellt, die perfekt aufgegangen ist“, freut sich Bärmann. Seine Elf steht nun bei jeweils zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen. „Damit kann ich leben, zumal wir in vielen Spielen nicht schlechter als der Gegner waren. Wir sind mit der bisherigen Ausbeute zufrieden, dürfen aber nicht nachlassen“, mahnt Bärmann.

Einen Punkt holte der SV Überauchen aus den bisherigen drei Heimspielen. Auch gegen Tennenbronn (0:2) gab es keinen Zuwachs. „Tennenbronn ist für mich eine Mannschaft, die das Potenzial für die ersten drei Plätze hat. Dennoch war für uns mehr drin. Wir schießen einfach zu wenig Tore. Wir erarbeiten uns Möglichkeiten, machen aber zu wenig daraus“, muss Trainer Frank Albrecht erkennen. In der Tat haben die Überauchener mit bisher sechs Treffern aktuell die drittschlechteste Abschlussquote in der Liga. Albrecht: „Wir hätten vier bis fünf Punkte mehr auf dem Konto haben können. So haben wir den guten Auftakt mit dem Sieg in Marbach schon wieder etwas verspielt.“

Der als sehr stark eingeschätzte Aufsteiger FV Marbach ist nach sechs Partien mit vier Punkten Vorletzter. „Ich würde nicht von einem Fehlstart sprechen. Es ist einfach bitter gelaufen. Wir hatten nur ein Spiel, das in Riedöschingen, in dem wir wirklich schlecht waren“, sagt Trainer Michael Henseleit. Auf eigenem Platz gab es bisher vier Niederlagen, allerdings waren da die Top-Teams aus Königsfeld, Gutmadingen und Geisingen dabei. „Es zeigt sich, dass uns in einigen Situationen die Erfahrung fehlt. Wir haben uns auch gegen die Titelanwärter gut verkauft. Von meiner Seite gibt es nullkommanull Vorwürfe an die Mannschaft“, ergänzt Henseleit.