Regionalsport Schwarzwald Manuel Stark: "Wir haben großen Willen bewiesen"

FC 08 Villingens Verteidiger im Interview

Fußball-Oberliga: Nach einer Pause war Manuel Stark beim FC 08 Villingen gegen Bissingen (2:2) wieder in der Anfangsformation und erledigte seinen Job als rechter Außenverteidiger sehr souverän. Der 28-Jährige präsentierte sich unaufgeregt und passsicher. Der SÜDKURIER fragte bei Stark nach.

Zwar nicht gewonnen, aber immerhin den zweiten Platz verteidigt: Wie zufrieden sind Sie?

Wir können mit dem Punkt leben, auch wenn man in ein Spiel geht, um zu gewinnen. Es war ein Duell zweier guter Mannschaften und letztlich ein leistungsgerechtes Ergebnis.

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer persönlichen Leistung?

Die war ganz in Ordnung, denke ich.

Auf dem Kunstrasen einen Rückstand aufzuholen, gilt als recht schwer. Ein Schub für die Moral, dass es gegen einen Titelmitfavoriten dennoch gelungen ist?

Das würde ich auch so sehen. Wir haben großen Willen bewiesen und wurden wenigstens mit einem Punkt dafür belohnt.

Für die Zuschauer waren die Temperaturen grenzwertig. Wie war es auf dem Platz, wenn man laufend in Bewegung ist?

Für uns Spieler war es definitiv nicht anders (lacht).

Am kommenden Freitag geht es zum Oberliga-Derby bei der TSG Balingen. Die Mannschaft ist Tabellenführer und tritt derzeit sehr souverän auf. Das wird sicherlich ein schwerer Gang für Villingen, oder?

Klar, aber wenn man in der Tabelle oben mitspielen will, muss man sich in jedem Spiel behaupten. Wir werden kämpferisch und spielerisch jedenfalls alles geben und in die Waagschale werfen müssen. (sum)