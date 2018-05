Regionalsport Schwarzwald Manuel Passarella wechselt zum FC 08 Villingen

Torjäger verlässt Landesligisten FC Schonach

Fußball: Der FC 08 Villingen hat die Verpflichtung von Manuel Passarella bekanntgegeben. Der Angreifer wechselt vom Landesligisten FC Schonach zu den Nullachtern.

"Manuel Passarella soll eine Führungsrolle in der jungen U 23-Mannschaft übernehmen. Er war bereits in der Jugend beim FC 08 und kennt dadurch sehr viele Spieler", sagt Villingens sportlicher Leiter Mario Ketterer. Passarella erzielte in der laufenden Landesliga-Saison bislang 22 Treffer für den Tabellendritten FC Schonach.