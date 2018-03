Regionalsport Schwarzwald Man kennt sich bestens

Derby zwischen Löffingen und DJK Donaueschingen. Heine: „Nichts für schwache Nerven“

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr). Spiele zwischen den beiden Teams hatten in der Vergangenheit schon einige Male einen spektakulären Anstrich. Für Donaueschingens Trainer Olaf Kurth haben diese Partien „schon fast den Charakter eines Klassikers“. Auch für Löffingens Trainer Tim Heine ist es eine besondere Partie, wechselt er doch im Sommer als neuer Übungsleiter nach Donaueschingen.

„Ich werde einige Diskussion im Umfeld zu diesem Thema sicherlich nicht vermeiden können, habe aber mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich als Trainer des FC Löffingen den größtmöglichen Erfolg will. So wird es auch am Samstag sein“, macht Heine deutlich. Er will mit seiner Elf nach dem 3:1-Hinspielerfolg nun auch den zweiten Saisonsieg gegen den Nachbarn und damit die Revanche für die Saison 2016/17, als Löffingen beide Partien gegen die DJK verlor. Fest steht für Heine schon jetzt: „Das Spiel wird wohl einmal mehr nichts für schwache Nerven.“

Während bei Löffingen weiterhin der verletzte Peter Beha fehlt, steht hinter dem Einsatz von Johannes Kaufmann noch ein Fragezeichen. Heine erwartet eine große Herausforderung: „Donaueschingen hat in den vergangenen drei Partien neun Punkte geholt und dabei 19 Toren geschossen. Das sagt alles.“

Für Olaf Kurth entspricht das Duell des Tabellenzehnten gegen den Neunten nicht dem Leistungsvermögen beider Mannschaften. „Das könnte auch ein Spitzenspiel sein. Beide Teams laufen noch etwas ihren Zielsetzungen nach, haben aber deutlich mehr Qualität. Die Niederlage in der Vorrunde wurmt uns noch gewaltig und wir wollen uns dafür revanchieren.“ Kurth wird mit dem gleichen Kader nach Löffingen reisen, der am vergangenen Sonntag gegen Frickingen schon eine Top-Verfassung zeigte und weiß aus den Gesprächen mit den Protagonisten: „Wir freuen uns alle richtig auf das Derby.“

Umstellen müssen sich die Donaueschinger auf den weitaus größeren Platz, nachdem sie zuletzt nur auf Kunstrasen spielten und trainierten. Wie Trainerkollege Heine will sich auch Kurth zu keinen taktischen Vorstellungen äußern. Da sich beide Teams bestens kennen, wollen die Übungsleiter einen Überraschungsmoment im Ärmel haben. Wie für Heine wird es auch für DJK-Spieler Jannik Beha eine besondere Partie, wechselte er doch erst vor der Saison die Seiten. Bei Löffingen hat unter anderem Schlussmann Dominik Osek eine DJK-Vergangenheit.