Regionalsport Schwarzwald Man kennt sich bestens

DJK Villingen spielt gegen SV Obereschach. Beide Teams brauchen dringend Punkte

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SV Obereschach (Samstag, 15.30 Uhr). Auf beiden Seiten herrscht eine riesige Vorfreude auf das bevorstehende Derby. Erstmals überhaupt stehen sich beide Teams auf Landesliga-Ebene gegenüber. Da auch das Stadt-Duell direkt davor zwischen der DJK Villingen II und dem VfB Villingen (13.30 Uhr) Spannung verspricht, stehen die Chancen gut, dass die DJK eine Rekordkulisse für diese Saison begrüßen kann. Interessant ist zudem, dass mehrere Spieler schon das Trikot des jeweiligen Konkurrenten getragen haben.

DJK-Trainer Ralf Hellmer weilte erst am Mittwochabend auf dem Sportplatz in Obereschach. Er ist Teil der AH-Elf des SVO und trainierte dort. Hellmer musste sich dabei schon einige lustige Seitenhiebe anhören. „So ein Spiel macht doch den Charakter des Fußballs aus. Die Spieler, Trainer und Funktionäre kennen sich alle. Da spielt die Tabelle absolut keine Rolle. Entscheidend wird sein, wer an diesem Tag mental stärker ist und vielleicht noch einen Joker im Ärmel hat“, betont Hellmer und ist überzeugt, „dass ich aus unserer Wundertüte noch eine Überraschung zaubern werde“.

Das jüngste 2:2 in Hilzingen wertet Hellmer noch immer als einen Schritt in die richtige Richtung. „Daran müssen wir nahtlos anknüpfen und den nächsten Schritt machen.“ Wie der DJK-Trainer seine Elf formiert, will er ausschließlich intern besprechen. „Zuletzt hatten einige Akteure leichtere Erkältungen. Ich bin aber sicher, dass bei dieser Partie keiner fehlen möchte. Bisher gibt es keine Absagen und ich rechne ehrlich gesagt auch nicht damit.“ Hellmer hat somit die Qual der Wahl. Obwohl er die Tabellenkonstellation herunterspielt ist klar, die Villinger brauchen einen Sieg, um das Tabellenmittelfeld wieder in Reichweite zu bekommen.

Einen Punkt weniger als die Villinger hat Aufsteiger Obereschach bisher. „Die DJK ist eine etablierte Landesliga-Mannschaft. Diesen Vorteil haben sie. Um dort zu bestehen, müssen wir kämpferisch alles aufbieten und an das absolute Leistungsmaximum herankommen. Wir haben bisher schon starke Leistungen. Diesmal gilt es, noch eine Schippe draufzulegen“, betont Obereschachs Trainer Mario Bibic und ist sich gleichzeitig sicher: „Ich muss da keine großen Reden schwingen. Das Stadt-Derby ist für jeden einzelnen Spieler Motivation genug. Wir haben uns dieses Spiel erarbeitet. Nun wollen wir es genießen und punkten.“ Beim SV Obereschach haben unter anderem Jan Sakschewski, Nikolas Schreiner und Christoph Hayn bereits für die Villinger gespielt.

Bibic hat im Training „den Fokus auf Inhalte gelegt“. Die Mannschaft habe sehr konzentriert gearbeitet, was den Trainer zuversichtlich stimmt. Wie er seine erste Elf aufstellen wird, verrät Bibic ebenfalls nicht. „Es kann zwei, drei Änderungen geben, muss es aber nicht“, lässt der Übungsleiter nur durchblicken. Er hofft, dass seine Elf bis zum Abpfiff des Schiedsrichters konzentriert bleibt. Dieser Wunsch hat den Hintergrund, dass die Obereschacher in der Saison schon einige Punkte nach 90 gespielten Minuten in der Nachspielzeit verloren haben.