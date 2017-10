Regionalsport Schwarzwald Mallorca-Rundfahrt: Glänzendes Saisonfinale für Uli Rottler

Radsportler des RC Villingen feiert Gesamtsieg in seiner Altersklasse

Radsport: (rp) Die alljährlich im Oktober stattfindende Mallorca-Rundfahrt für die Mastersklassen nutzte UIi Rottler vom RC Villingen, um die Radsaison ausklingen zu lassen. Dabei sicherte er sich nach fünf Etappen in seiner Altersklasse den Gesamtsieg.

Gleich auf der ersten Etappe kam es auf der Promenade von Palma zu einem Massensprint von 100 Fahrern. Rottler gelang es, sich auf Position acht des gesamten Feldes zu platzieren, was Platz drei in seiner Altersklasse bedeutete. Die zweite Etappe beendete der Villinger Altmeister auf Rang vier, der ihm noch alle Möglichkeiten für einen Podestplatz in der Gesamtwertung offen hielt. Auf der dritten Etappe konnte sich Rottler mit fünf weiteren Fahrern, die alle der jüngeren Klasse angehörten, vom Feld lösen und hatte keine Probleme, auch beim 10 Kilometer langen und bis zu 10 Prozent steilen Anstieg das Tempo seiner Mitstreiter zu halten. Im Sprint dieser Gruppe belegte Rottler den 4. Platz und gewann damit seine Altersklasse. Da die Gruppe einen Vorsprung von über drei Minuten herausfuhr, übernahm er in der zwischenzeitlichen Gesamtwertung den 1. Platz seiner Altersklasse.

Am nächsten Tag folgte ein kürzeres Zeitfahren, das Rottler ebenfalls mit einem Vorsprung von 1 Sekunde für sich entschied. Die letzte Etappe mit einer Länge von 70 Kilometern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 45 Stundenkilometern beendete er als Zweiter seiner Altersklasse. In der Gesamtwertung war Rottler aber dank seiner exzellente Fahrweise in den Bergen nicht zu schlagen und nahm verdient die Siegertrophäe mit nach Hause.