Mädels turnen um Schultitel

Über 200 Turnerinnen starteten bei Schul-Kreismeisterschaften in Donaueschingen

Turnen: (ma) Am Mittwoch kommen über 200 Turnerinnen aus vielen Schulen des Schwarzwald-Baar–Kreises in die Donaueschinger Baarsporthalle. Dort werden die Schulkreismeister im Geräteturnen der Mädchen ermittelt. 42 teilnehmende Mannschaften an diesen Titelkämpfen bedeutet neuen Melderekord.

Am Mittwochmorgen (Beginn 10 Uhr) kämpfen die Schülerinnen aller Jahrgänge in mehrere Riegen aufgeteilt, sowie 16 Grundschulmannschaften gegeneinander. Die meisten Mannschaften kommen vom Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen (11) und bei den Grundschulen von der GS Bräunlingen (5). Neben den Schulkreismeistertiteln geht es in Donaueschingen auch um die Qualifikation für das Schulbezirksfinale am Dienstag 23. Januar 2018 in der Bräunlinger Sporthalle. Dafür qualifizieren sich je nach Wettkampfklasse unterschiedlich viele Teams.

Die Siegerehrung der Schulkreismeisterschaften findet direkt nach dem Ende der Wettkampfdurchgänge zwischen 14 und 15 Uhr statt. Die Schulkreisbeauftragte Evi Haller will zusammen mit 16 Kampfrichterinnen und dem Mitorganisator Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen für einen flotten Ablauf der Titelkämpfe sorgen. Da etliche Schülerinnen auch in den Turnvereinen aktiv sind, wird in der Donaueschinger Baarsporthalle ein gutes Niveau an den vier Geräten geboten.