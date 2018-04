Regionalsport Schwarzwald Machen uns deshalb keinen Druck

Rückblick auf den 23. Spieltag in Kreisliga A 1. Trainer analysieren Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Zehn Punkte Vorsprung auf Rang zwei, gar 20 Punkte auf Platz drei: der FC Fischbach steht kurz vor dem Titelgewinn und dem Aufstieg in die Bezirksliga. Mit 4:0 wurde am Wochenende der Rangdritte aus Weilersbach bezwungen. „Es sieht gut aus, aber wir haben noch nichts erreicht. Wir sind gut beraten, konzentriert zu bleiben“, sagt Fischbachs Trainer Günter Hirsch. Beim jüngsten Erfolg war der Coach einmal mehr beeindruckt, wie seine Elf die Vorgaben umsetzte und sich als ein wahrer Spitzenreiter präsentierte. Noch sieben Spiele stehen aus. Viel spricht dafür, dass in Fischbach schon viel früher die Sektkorken knallen. Hirsch: „Rang zwei und damit die Aufstiegsrunde ist uns sicher. Natürlich wollen wir mehr.“

Beeindruckt von den Fischbachern war auch Nunzio Pastore, Trainer des FC Weilersbach. „Fischbach ist stark und wird ein würdiger Meister sein. Wir wollten sie ärgern, aber es gelang nicht. Die Abwehr ist sehr stabil und kaum auszuhebeln“, ergänzt Pastore. Bei nunmehr zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei schielt Pastore aktuell nicht auf den Platz in der Aufstiegsrunde. „Primäres Ziel ist es, Platz drei zu verteidigen. Wir haben uns im Vergleich zur vergangenen Saison entwickelt.“ In der Saison 2016/17 hat Weilersbach mit 48 Punkten auf Rang vier abgeschlossen. „Wir können beide Werte verbessern, was uns auch motiviert. Alles andere liegt nicht in unserer Hand“, fügt Pastore an.

Weiterhin ausgezeichnet läuft es bei der DJK Villingen II. Seit dem siebten Spieltag steht die Elf von Trainer Adrian Schade auf Rang zwei und hat beste Chancen, diesen auch ins Ziel zubringen. Ungewiss ist hingegen, ob die Elf dann auch in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde antreten darf, denn die erste Mannschaft muss zunächst den Landesliga-Klassenerhalt schaffen und somit den Bezirksliga-Abstieg vermeiden. „Wir machen uns deshalb keinen Druck und versuchen mitzunehmen, was wir bekommen können. Wir dürfen alle stolz auf den bisherigen Saisonverlauf sein. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und wir werden weiter Vollgas geben“, kündigt Schade an. Am Samstag gelang ein 1:0-Erfolg gegen Triberg.

Der VfB Villingen zeigte sich beim 4:0-Sieg gegen Neukirch wieder einmal von der besseren Seite. „Wir wussten um die zuletzt guten Ergebnisse der Neukircher und gingen gut vorbereitet in die Partie. Das war eine überzeugende Leistung meiner Elf, der jedoch noch die Konstanz fehlt. Zudem brauchen gerade die jüngeren Spieler noch etwas Zeit und Erfahrung. Wir haben viel Potenzial, rufen es aber noch zu selten ab“, resümiert VfB-Trainer Antonio Szarmach. Bitter für den VfB, dass gleich zwei Spieler schwerer verletzt vom Platz mussten. Dominik Grottke kugelte sich die Schulter aus und muss operiert werden. Ömer Bulut zog sich eine Knieverletzung zu.

Mit einem 0:1 kehrte der FC Kappel vom Spiel in Hammereisenbach zurück. FCK-Trainer Kai Bommer und seine Akteure waren sauer, „dass wir bei 30 Grad auf einem staubigen Hartplatz spielen mussten“. Eine Entschuldigung für die Niederlage soll das aber ebenso wenig sein, wie ein aus Sicht von Bommer nicht gegebener Elfmeter, „der glasklar“ war. Als Bommer beim Schiedsrichter nachfragte, sagte dieser: „Es war zu viel Staub in der Luft. Ich habe die Szene dadurch nicht gesehen.“ Ein 1:1 wäre möglich gewesen, wobei Bommer einen denkbaren Punkt als „schmeichelhaft“ für seine Elf eingestuft hätte.

Bisher hatte der FC Schonach II in den brisanten Derbys gegen die Nachbarn aus Nußbach, Schönwald und Triberg nichts geholt. Das änderte sich am Samstag mit dem 4:1-Heimerfolg gegen Nußbach. „Endlich dürfen wir uns einmal als Derby-Sieger feiern lassen. Wir haben mit den drei Treffern zwischen der 29. und 40. Minute alles klar gemacht. Diese Viertelstunde war von uns sehr stark. Da haben wir gezeigt, was wir können und ich bin stolz auf meine Jungs, dass sie diese Leistung abgerufen haben“, sagt Trainer Robin Kienzler. In den zweiten 45 Minuten lief hingegen wenig. Kienzler: „Die zweite Halbzeit war für die Zuschauer uninteressant.“ Mit nunmehr 28 Punkten und Platz zehn ist der Aufsteiger auf einem guten Weg zum angestrebten Klassenerhalt. Kienzler aber warnt: „Wir haben noch ein Hammerprogramm zum Saisonabschluss und müssen noch gegen die Top sechs der Liga spielen. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen.“