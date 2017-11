Regionalsport Schwarzwald Lupenreiner Hattrick von Cristian Giles

FC 08 Villingen gewinnt in Sandhausen klar mit 5:0. Klasse zweite Halbzeit der Nullachter

Fußball-Oberliga: SV Sandhausen U23 – FC 08 Villingen 0:5 (0:2). (mp) Mit einer, vor allem in der zweiten Halbzeit, starken Leistung gewann der FC 08 Villingen bei der U23 des Zweit-Bundesligisten SV Sandhausen klar mit 5:0 und untermauerte mit 29 Punkten den dritten Platz, jeweils einen Zähler hinter Spitzenreiter Neckarsulm und TSG Balingen. Dabei gelang Cristian Giles in der zweiten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick.

Die Sorgen waren bei den Nullachtern vor dem Anpfiff groß. Mit Frederick Bruno (angeschlagen) und Tobias Weißhaar (krank) fielen kurzfristig zwei Spieler aus. Auch Routinier Mario Ketterer stand nicht zur Verfügung, sodass mit dem Daniel Niedermann (nach Bänderanriss) und dem jungen Pietro Morreale lediglich noch zwei Feldspieler neben Ersatztorhüter Matthias Demmer auf der Auswechselbank saßen.

Der Tabellendrittletzte aus Sandhausen hatte mit Marcel Seegert, Eroll Zejnullahu, Julian Derstroff und Robert Herrmann vier Spieler zur Verfügung, die eigentlich zum Profikader gehören. Die Mannschaft von SVS-Trainer Kristjan Glibs erwischte vor 150 Zuschauern im heimischen Walter-Rheinhard-Stadion den besseren Start und hatte in der Anfangsphase zwei gute Chancen, jeweils mit Distanzschüssen. „Da hatten wir etwas Glück, nicht in Rückstand zu geraten“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric.

Nach 20 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel. Als sich Tevfik Ceylan über die linke Seite energisch durchsetzte und den Ball in den gegnerischen Strafraum zu Benedikt Haibt spielte, behielt Villingens Kapitän die Übersicht und traf aus zwölf Metern überlegt zum 0:1 (27.). Dieser Gegentreffer zeigte Wirkung. Die Gastgeber fanden danach nicht mehr ins Spiel. Die Nullachter wurden dagegen immer dominanter, wenngleich die Maric-Elf beim 0:2 von einem Fehler von Sandhausens Torhüter Goran Karacic profitierte, der den Ball Damian Kaminski in die Füße spielte. Der Nullacht-Stürmer trickste noch einen gegnerischen Abwehrspieler aus und sorgte mit dem zweiten Treffer (40.) für eine beruhigende Führung zur Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Gäste gleich nach. Nach einem Freistoß von Ceylan kam Cristian Giles mit dem Rücken zum gegnerischen Tor an den Ball und traf per Fallrückzieher zum 0:3 (49.). Mit diesem Gegentreffer war der letzte Widerstand der Sandhäuser gebrochen. Giles mit einem Pfostentreffer (61.) und Haibt (65.), der nach Zuspiel von Nedzad Plavci (65.) die Querlatte traf, hätten die Führung deutlich erhöhen können. Dies gelang schließlich dem agilen Cristian Giles in der Schlussphase, als er nach einem gelungenen Spielzug auf 0:4 (77.) erhöhte und zwei Minuten später mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 0:5-Endstand traf. Ein Hattrick für den spanischen Neuzugang der Nullachter im zweiten Durchgang.

„In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft eine bärenstarke Leistung gezeigt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir hatten einige personelle Probleme und eine weite Anreise in den Knochen, aber die Jungs haben die Aufgabe in Sandhausen ganz toll erledigt“, freute sich ein sichtlich zufriedener Jago Maric nach dem Spiel. Tore: 0:1 Haibt (27.), 0:2 Kaminski (40.), 0:3, 0:4 und 0:5 Giles (49., 77. und 79.). Zuschauer: 150. Schiedsrichter Marco Zauner (Bühlertann).

FC 08 Villingen: Mendes, Stark (77. Niedermann), Gil, Ovuka, Serpa, Wehrle (79. Morreale), Ceylan, Haibt, Plavci, Giles, Kaminski.