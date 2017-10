Regionalsport Schwarzwald Lösbare Aufgaben für die Wild Wings

Schwenningen am Freitag in Krefeld. Am Sonntag zu Hause gegen Iserlohn

Eishockey: 13 Tore und acht Punkte in drei Spielen – eine Bilanz, die für Wild Wings-Verhältnisse mehr als außergewöhnlich ist. Doch genau dies war die Ausbeute im ersten Saisonviertel gegen die Gegner, mit denen es die Schwenninger in den nächsten Tagen zu tun bekommen. Am Freitag, 19.30 Uhr, gastieren sie bei den Krefeld Pinguinen. Am Sonntag kommen die Iserlohn Roosters in die Helios-Arena (16.30 Uhr) und am Dienstag geht es zu den Straubing Tigers (19.30 Uhr).

Im Vergleich zu den drei Siegen zu Saisonbeginn hat sich allerdings sowohl bei den Schwenningern als auch bei der Konkurrenz einiges getan. Bei den Wild Wings hat mittlerweile das Verletzungspech heftig zugeschlagen. Bei Iserlohn und Straubing wurde bereits der Trainer ausgewechselt. „Ein neuer Trainer bringt immer einen positiven Effekt, zumindest kurzfristig“, ist SERC-Coach Pat Cortina überzeugt.

Was das Personal betrifft, gibt es in diesen Tagen für Cortina wenig Erfreuliches. Angreifer Istvan Bartalis und Verteidiger Jussi Timonen sind zwar wieder zurück. Simon Danner hat sich jedoch in dieser Woche verletzt und fehlt am Wochenende aufgrund einer Oberkörperverletzung. „Vielleicht kann Simon am Dienstag wieder spielen“, hofft der SERC-Coach. Neben Danner müssen auch Marc El-Sayed, Andree Hult und Tobias Wörle weiterhin zuschauen. Während El-Sayed (Unterarmfraktur) noch länger ausfallen wird, konnten Hult und Wörle in den vergangenen Tagen immerhin leichtes Eistraining absolvieren. Für einen Einsatz reicht es jedoch noch nicht. Deshalb rücken die Verteidiger Tim Bender und Dominik Bohac in den Sturm und bilden mit Lennart Palausch ein Trio. Rückkehrer Bartalis spielt mit Stefano Giliati und Markus Poukkula. Die anderen zwei Angriffsreihen heißen Will Acton/Mirko Höfflin/Anthony Rech und Marcel Kurth/Uli Maurer/Kai Herpich.

Trotz der Personalmisere liegen vor den Wild Wings lösbare Aufgaben. Entsprechend ist es eine gute Gelegenheit, um den Abwärtstrend zu stoppen. „Es sind Gegner, die in der Tabelle nahe bei uns stehen. Deshalb sind die Punkte besonders wichtig“, sagt Kapitän Will Acton. Laut Cortina gibt es trotz der Ausfälle gute Voraussetzungen: „Wir haben trotz der Niederlage gegen Köln Selbstvertrauen getankt. Außerdem sind die Moral und die Einstellung der Mannschaft weiterhin sehr gut.“ Allerdings passte beim 1:2 gegen die Kölner Haie nicht nur das Ergebnis nicht. Das weiß auch Cortina und fordert deshalb: „Wir müssen disziplinierter sein.“

Obwohl die Wild Wings zuletzt dreimal leer ausgingen, blickt der Trainer positiv auf das erste Saisonviertel: „Wir sind im Vergleich zur vergangenen Saison ausgeglichener und zudem ist die Kommunikation besser. Allerdings tun wir uns mit dem Tore schießen schwer.“ Gegen einige Mannschaften haben die Wild Wings jedoch gezeigt, dass es mit dem Tore schießen auch richtig gut klappen kann – unter anderem gegen Krefeld, Iserlohn und Straubing.