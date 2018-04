Löffinger Schützenfest gegen Obereschach

Schwarzwälder Landesliga-Derby endet mit 7:1-Erfolg der klar überlegenen Gastgeber

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SV Obereschach 7:1 (5:1). (daz) Während Löffingen mit dem klaren Sieg wohl alle Abstiegsszenarien beseitigt hat, bleibt Obereschach weiterhin der Besitzer der Roten Laterne und läuft Gefahr, nach nur einer Saison in der Landesliga wieder zurück auf die Bezirksebene zu müssen.

Das erste Erfolgserlebnis gelang den Gästen, als Roman Riegger nach einem langen Pass von der Mittellinie allein durchmarschierte und zum 0:1 vollendete. Ein kurzer Schock für Löffingen, denn bereits in den Minuten 7 und 9 hatte Benjamin Gaudig den Ausgleich auf dem Fuß. Der dritte Versuch von Gaudig auf Pass von Kevin Hoheisel saß zum 1:1. Damit nicht genug, denn Löffingen machte nun ernst. Hoheisel bediente Marco Kopp und der traf zum 2:1. Sieben Minuten später erhöhte wiederum Gaudig, diesmal nach Vorarbeit von Baumann. Alexander Schuler ließ auf Pass von Marco Kopp das 4:1 folgen. Fast im Minutentakt fielen jetzt die Tore. Kopp bediente erneut Schuler und der traf zum 5:1-Halbzeitstand.

Löffingen störte auch nach dem Seitenwechsel früh und wollte nachlegen. Die Elf agierte sehr zielstrebig und torhungrig. Sie kannte kein Pardon mit den ersatzgeschwächt angetretenen Gästen, bei denen Stammspieler wegen Verletzungen oder Sperren fehlten. Einen Schuss von Hoheisel hielt der Gästetorhüter Fischer nicht fest. Peter Beha war da und staubte zum 6:1 ab.

In Minute 68 sorgte Schuler für den Endstand. Diesmal bereitete Beha vor. Löffingen ließ es danach etwas ruhiger angehen und begnügte sich mit den sieben Treffern. Die Gastgeber zeigten einen couragierten Auftritt gegen eine Obereschacher Elf, die in der Liga in größere Turbulenzen gerät und in der Verfassung kaum Chancen auf den Klassenerhalt haben wird, zumal die Zahl der Gegentreffer nun bereits bei 79 angekommen ist.

Tore: 0:1 (4.) Ro. Riegger, 1:1 (18.) Gaudig, 2:1 (25.) Kopp, 3:1 (32.) Gaudig, 4:1 (33.) Schuler,, 5:1 (35.) Schuler, 6:1 (55.) Beha, 7:1 (68.) Schuler; SR: de Vito (Stetten); ZS: 150.

FC Löffingen: Osek, Fuß, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Baumann, Hoheisel, Schuler, Kopp (62. Kornienko), Gaudig (60. Isele), Beha (78. Hofmann).

SV Obereschach: Fischer, M. Duffner (72. Dittmer). Zimmermann, Re. Riegger, Nocht, Nije, Rottler, Storz, Hayn, Ro. Riegger (61. Reishaus), Yildiz.