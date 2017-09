Regionalsport Schwarzwald Löffingens Trainer Tim Heine: "Der falsche Gegner am falschen Tag"

Rückblick auf 6. Spieltag in der Fußball-Landesliga

Fußball-Landesliga: Ein Fünftel der Saison ist absolviert. Mit dem FC 08 Villingen II und dem FC Schonach halten zwei Schwarzwälder Teams Anschluss an den Spitzenreiter aus Frickingen, der am Wochenende die ersten zwei Punkte abgeben musste. Erfreulich: Erstmals in der Saison steht kein Schwarzwälder Team mehr auf den letzten zwei Tabellenplätzen.

Mit drei Treffern in den ersten 22 Minuten legte der FC 08 Villingen II die Grundlage für den 6:2-Erfolg in Löffingen. „Ich hatte eigentlich keine Lust auf ein erneutes Spektakel zwischen beiden Teams. Aber bei dem Endstand bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagt Trainer Marcel Yahyaijan. Für ihn war der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Großen Respekt hat Yahyaijan vor dem 34-jährigen Mario Ketterer, der das Spiel lenkte und an nahezu allen Treffern Anteil hatte. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass der Trainer auf etlichen Positionen umbauen musste. „Für mich war es schön zu sehen, dass einige Akteure auch auf ungewohnten Positionen funktionieren“, ergänzt Yahyaijan.

Der FC Löffingen hatte zuletzt zwei Heimspiele in Folge. Sowohl gegen Tabellenführer Frickingen als auch gegen die Villinger gab es einen keinen Punktezuwachs. „Villingen war für uns der falsche Gegner am falschen Tag. Ich wusste, dass wir im September personelle Sorgen haben würden. Wir waren über weite Strecken in dem Spiel nicht konkurrenzfähig, vor allem, weil wir die ersten 20 Minuten gedanklich nicht auf dem Platz waren“, bilanziert Trainer Tim Heine die 2:6-Niederlage. Zudem habe seine Elf nicht ihr wahres Leistungsvermögen ausgeschöpft. Villingen habe sich zeitweise in einen Rausch gespielt und seine Elf darauf keine Antwort gefunden. Heine: „Villingen hat eine starke Elf, gegen die du selbst an deinem besten Tag verlieren kannst. Wir hatten keinen guten Tag.“ Arbeiten müssen die Löffinger am Abwehrverhalten. 16 Gegentreffer in sechs Partien werden in der Liga nur von Obereschach überboten.

Dank zweier später Treffer setzte sich der FC Schonach mit 2:1 Toren in Obereschach durch und hat nunmehr 15 von 18 möglichen Punkten auf dem Konto. „Wir sind auf eine kompakte Obereschacher Mannschaft getroffen und haben uns lange schwer getan“, sagt Trainer Enrique Blanco. Warum sich seine Elf schwertat, war dem Coach schnell klar. „Wir haben sieben hundertprozentige Möglichkeiten ausgelassen, darunter einen Elfmeter. An dieser Chancenverwertung gilt es zu arbeiten.“ Bis zum Strafraum habe die Elf den Ball schön laufen lassen, dann aber nicht das gewünschte Durchsetzungsvermögen gezeigt. „Letztlich war es für mich eine Frage der Zeit, bis wir treffen. Wir haben Geduld bewiesen und nicht die Brechstange ausgepackt. Der Ausgleich war der Dosenöffner“, so Blanco, der weiterhin in der Tabelle nach unten schaut. „Wir brauchen noch 25 Punkte. Alles andere ist aktuell kein Thema.“

Zum wiederholten Mal vergab Aufsteiger SV Obereschach in der Schlussphase einer Partie mögliche Punkte. „Natürlich hatte Schonach über 90 Minuten ein Chancenplus. Dennoch ist es bitter, in den letzten acht Minuten die 1:0-Führung noch zu verspielen“, sagt Trainer Mario Bibic. Er glaubt nicht, dass die Niederlage bei seinen Akteuren negative Auswirkungen hat. „Meine Mannschaft ist in sich gefestigt. Wir stecken das weg.“ Was Bibic seiner Elf aber vorwarf, war das fehlende Kombinationspiel. Zudem habe die Elf keine Mittel gegen den Druck der Gäste gefunden. „Wir hätten mehr Entlastung schaffen müssen. So haben wir nicht den Fußball gezeigt, den ich von meiner Mannschaft auch in der Landesliga schon gesehen habe.“ Bibic hofft, dass der schon nach sechs Minuten verletzt ausgefallene Tom Duffner schnell wieder zur Verfügung steht. In der Partie gab es 14 gelbe (!) und zwei roten Karten.

Dem 3:0-Erfolg der DJK Donaueschingen gegen die SG Dettingen folgte das kollektive Durchatmen. Nach fünf sieglosen Spielen ist der Knoten endlich geplatzt. Ein besonderes Lob vom Trainer gab es für Schlussmann Sebastian Neininger. „Er hatte einen fehlerfreien Tag und gab uns viel Sicherheit“, sagte Christian Leda. Der Coach würdigte auch die mannschaftliche Geschlossenheit. Doch Leda hebt warnend den Zeigefinger. „Wir werden nicht automatisch einen Lauf wie in der vergangenen Saison haben. Damals haben wir uns alles hart erarbeitet. Daran führt auch diesmal kein Weg vorbei.“ Der Leistungsdruck muss hochgehalten werden, weshalb Leda auch stets nur einen kleinen Kader mit 14 oder 15 Spielern nominiert. „Es wäre leicht, 30 Spieler in den Kader aufzunehmen. Die Frage ist jedoch, ob die Mannschaft davon profitiert. Ich denke eher nein.“

Einen Punkt brachte die DJK Villingen beim 2:2 aus Hilzingen mit. Ein ungewöhnliches Spiel, denn nur vier Zeigerumdrehungen nach dem Anpfiff folgte eine 45-minütige Pause wegen eines heftigen Gewitters. „Der Schiedsrichter hat sehr vernünftig entschieden. Zur Unterbrechung gab es keine Alternative“, sagt DJK Villingens Trainer Ralf Hellmer. Er sieht das Unentschieden mit einem weinenden und lachenden Auge. „Das Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen aktuell in kleinen Schritten denken. Allerdings war für uns mehr drin bei all den guten Chancen, die wir nicht genutzt haben. Vielleicht ist es moralisch ein Sieg.“ Der späte Ausgleich in Minute 87 fiel exakt in jene Phase, in der Hellmer die Vierer- zur Dreierabwehrkette umfunktioniert hatte.

Torchancen in Hülle und Fülle verzeichnete der FC Furtwangen im Spiel gegen den SC Konstanz, doch am Ende stand ein mageres 1:1 auf der Habenseite. „Es ist nicht nur Pech. Wir haben ein Abschlussproblem“, legt Spielertrainer Markus Knackmuß den Finger in die Wunde. In einer Situation versuchten gleich drei Furtwanger vergeblich, den Ball über die Linie zu stochern. Hinzu kamen Pfosten und Lattentreffer. „Wir müssen auch mal mehr als nur einen Treffer erzwingen. Deshalb wird es jetzt auch Torschusstraining geben“, kündigt Knackmuß an. Selbst eine 37-minütige Überzahl wurde nicht genutzt. Im Gegenteil: Konstanz schoss den Ausgleich. „Es ist mir etwas unverständlich, wie wir 45 Minuten einen Gegner derart dominieren, dass er nur eine Chance erspielt. Dann leisten sich die gleichen Jungs einfache Fehler. Die Pässe kommen nicht an und Stellungsfehler helfen dem Gegner. Die Pause hat uns völlig aus dem Rhythmus gebracht“, stellte Knackmuß fest.