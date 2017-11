Löffingen völlig chancenlos

Fußball-Landesliga: SC Pfullendorf – FC Löffingen 5:1 (3:0) Von Beginn an entwickelte sich die Partie zur klaren Angelegenheit für Pfullendorf. Lukas Stützle brachte mit einem Hattrick die Linzgau-Kicker auf die Siegesstraße. Somit übernahm der Sportclub wieder die Tabellenführung.

Von der ersten Minute ging es in nur eine Richtung, auf das Tor der Löffinger. Die Gäste reisten am Samstagnachmittag ersatzgeschwächt ins Pfullendorfer Tiefental. Dass FCL-Trainer Tim Heine mit einer Fünferkette spielen ließ, bereitete den Gastgebern jedoch keine Mühe. Bereits nach sieben Minuten muss FCL-Schlussmann Dominik Osek erstmals Kopf und Kragen riskieren, als er einen zu lang geratenen Steinhauser-Diagonalball in höchster Not noch zur Ecke lenkte. Zwei Minuten später dann die nächste dicke Gelegenheit. Robin Slawig scheiterte an Osek, den Nachschuss setzte Stützle überhastet am leeren Tor vorbei. Besser machte es Stützle in Minute 12, als der Pfullendorfer Mittelstürmer eine Huber-Vorarbeit von rechts kompromisslos aus 13 Metern zum 1:0 unter die Latte nagelte.

Bei einem der wenigen Löffinger Entlastungsangriffe wäre der Heine-Elf nach 26 Minuten fast der schmeichelhafte Ausgleich geglückt. Gaudigs Flankenball köpfte Simon Weißenberger aus der Nahdistanz über das Pfullendorfer Tor. Auf der Gegenseite verpasste Stützle per Kopf ebenfalls nur knapp (29.). Ihre Standardstärke stellen die Linzgauer nach einer halben Stunde wieder unter Beweis. Slawigs Eckstoß verlängerte Stützle aus dem Gewühl zum 2:0 über die Torlinie. Das 0:3 aus FCL-Sicht besorgten die Gäste kurz vor der Pause selbst. Nach Slawigs Schuss köpfte Marco Schwirtz die Kugel an seinem herausstürmenden Goalie vorbei ins eigene Netz (43.).

Pfullendorf war auch nach dem Seitenwechsel noch nicht satt. Huber erkämpfte sich die Kugel und steckte auf Stützle durch, der sich frei vor Osek seinen Hattrick nicht nehmen ließ. Ein Traumtor fehlte der Konrad-Elf noch. Dies wäre Slawig zwei Minuten später beinahe gelungen. Für Osek kam es aber noch schlimmer. Nach einem Rückpass stand Huber frei vor dem Löffinger Torhüter und versetzte dem Goalie einen K.o.-Kopfschuss. Nach einigen Minuten machte Osek aber weiter und sah in Minute 66 den 1:4-Anschlusstreffer von Benjamin Gaudig, der nach einem langen Ball der SCP-Abwehr davon lief und in Torjägermanier eiskalt vollstreckte. Slawigs Flankenball wurde kurz darauf unglücklich ins Löffinger Tor zum 5:1-Endstand verlängert. Tore: 1:0 (12.) Stützle, 2:0 (29.) Stützle, 3:0 (42./ET) Schwirtz, 4:0 (47.) Stützle, 4:1 (66.) Gaudig, 5:1 (70.) Slawig; SR: Seifermann (Baden-Baden); ZS: 210.