Löffingen verliert beim Angstgegner

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Löffingen 2:1 (2:0). Löffingen bleibt der Lieblingsgegner des SC Konstanz. Im siebten Aufeinandertreffen feierte Konstanz den sechsten Sieg.

Die Gäste fingen druckvoll an und Bisinger im SC-Tor musste in den ersten zehn Minuten Schüsse von Schuler und Weißenberger abwehren. Nach rund einer Viertelstunde fiel der Führungstreffer der Gastgeber. Ein Freistoß von Bongiovanni aus etwa 20 Meter Distanz fand halbhoch seinen Weg durch den Strafraum ins Gästetor. Auf der Gegenseite setzte sich Bisinger nochmals in Szene, als er einen Schuss von Schuler zur Ecke lenkte und beim folgenden platzierten Kopfball von Fuß den Ball über die Latte lenkte. Nach einer Vorlage von Auer umlief Bongiovanni den herauseilenden Gästetorhüter und schob zum 2:0 ein. Nur wenige Minuten später lag das dritte Konstanzer Tor in der Luft, aber aus halblinker Position im Strafraum überwand Ben Chaieb zwar den Torsteher, aber der Ball ging am Pfosten vorbei.

Eine Unachtsamkeit zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte zum Anschlusstreffer geführt. Remensperger klärte kurz vor der Torlinie. Beide Teams versuchten es mit Distanzschüssen, die nur knapp ihr Ziel verfehlten. Glück hatte der SC, dass ein Kopfball Behas über das Lattenkreuz ging. In der Schlussphase verstärkten die Gäste ihre Bemühungen und wurden dafür mit dem Anschlusstreffer durch Gaudig belohnt. Mehr gelang den Gästen nicht. Tore: 1:0 (14.) Bongiovanni, 2:0 (29.) Bongiovanni, 2:1 (89.) Gaudig; SR: Heilig (Klettgau); ZS: 100.

FC Löffingen: Langenbacher, Fuß (46. Schwirtz), Weißenberger (81. Isele), Hirschbolz, Kaufmann, Beha, Schuler, Kopp, Messmer (54. Gaudig), Hoheisel, Bürer (77. Baumann).