regionalsport schwrzwald Löffingen verliert Spiel und Osek

Landesligist von der Baar unterliegt in Markdorf 1:4. Torhüter nach Zusammenprall schwer verletzt im Krankenhaus

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Löffingen 4:1 (2:0). Der SC Markdorf hatte gegen den FC Löffingen bereits in der 3. Minute eine erste Möglichkeit durch Mauch, der alleine auf das Gästetor zulief, aber am Torhüter hängenblieb. Es war ein recht zerfahrenes Spiel der Markdorfer, in dem die Gäste leichte Vorteile hatten. So fiel in der 9. Minute das 1:0, als Su eine Flanke gut verwertete, recht überraschend. Löffingen hatte trotz Rückstand Vorteile. Das nächste Tor erzielte aber wieder Markdorf. Nach einem schönen Spielzug legte Mauch ab auf Yazici, der zum 2:0 traf. Im Anschluss zeigte Markdorfs Torhüter Livgöcmen eine erste Glanzparade, als er eine Chance aus sechs Metern entschärfte.

Gleich nach der Halbzeit prallte der Markdorfer Su mit Gästetorhüter Osek zusammen und traf ihn dabei unglücklich mit dem Knie am Kopf. Osek musste daraufhin mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen. In der 71. Minute vergab Su nach toller Flanke von Malzacher eine Chance aus fünf Metern. Eine ähnliche Situation ergab sich in der 72. Minute, als Yazici nicht erfolgreich war. Dann wurde Sandhas nach einem schönen Angriff im Strafraum gefoult. Per Elfmeter erzielte der Gefoulte selbst das 3:0. Anschließend hatte Löffingen in einer kurzen Phase mehr vom Spiel, was prompt zum 1:3 durch Schwirtz führte. Markdorf hatte trotzdem weiter Chancen. Eine davon nutzte Yazici zum 4:1-Enstand, den kurz vor Schluss erneut Livgöcmen mit einer Glanzparade gegen einen Kopfball aus kurzer Distanz sicherstellte. So blieb es beim verdienten Arbeitssieg des SC Markdorf.

Tore: 1:0 (9.) Su, 2:0 (36.) Yazici, 3:0 (75./FE) Sandhas, 3:1 (85.) Schwirtz, 4:1 (90.+10) Yazici. – SR: Heilig (Klettgau). – Z: 180.