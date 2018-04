Löffingen schießt wieder sieben Tore

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Rot-Weiß Salem 7:0 (3:0). (wm) Wie am Mittwoch gegen Obereschach (7:1) erzielten die Löffinger auch am Sonntag sieben Treffer und haben die Marke von 30 Punkten übersprungen. Löffingen zeigte viel Lauffreudigkeit und ein starkes Zweikampfverhalten. Schnell hatten Kopp und Schuler gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite schoss Salems Müller alleine vor Torhüter Osek am Pfosten vorbei.

In Minute 19 drückte Weißenberger eine Flanke von Gaudig zum 1:0 ein. Beim 2:0 traf Weißenberger nach Zuspiel von Isele. In Minute 35 fiel das 3:0, als Hirschbolz in der Nähe der Mittellinie abzog und der Ball über den Torhüter hinweg im Tor einschlug. Den ersten ernsthaften Einsatz in der ersten Spielhälfte hatte Torhüter Osek (40.), als er einen scharfen Freistoß von Ramos über die Latte drückte.

Nach der Pause zeigte dann Salem etwas mehr Engagement. Ab und an gab es Konterchancen. In der 68. Minute sah Gästespieler Sabino die gelbe Karfte und nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter gelb-rot. In Unterzahl kam Salem zu noch weniger Offensivaktionen. In Minute 72 legte Gästeschlussmann Kölle den durchgebrochenen Hoheisel im Strafraum. Den Elfmeter verwandelte Hirschbolz zum 4:0. Auf der anderen Seite traf Notheis das Außennetz. Im Gegenzug markierte Gaudig das 5:0. Schuler und Gaudig legten weitere Treffer nach. Tore: 1:0 (19.) Weißenberger, 2:0 (24.) Weißenberger, 3:0 (35.) Hirscbolz, 4:0 (72./FE) Hirschbolz, 5:0 (75.) Gaudig, 6:0 (84.) Schuler, 7:0 (89.) Gaudig; SR: Kolodziej (Rastatt), bes. Vork.: GR Sabino (Salem); ZS: 150.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Fuß, Weißenberger (64. Zimoch), Hirschbolz, Kaufmann, Beha, Schuler, Kopp, Isele (51. Hoheisel), Gaudig.