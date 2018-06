vor 2 Stunden Fußball Liveticker zur Fußball-Relegation: Schafft der FC 08 Villingen den Aufstieg in Pirmasens?

Die Nullachter aus Villingen sind bereits am Dienstag nach Pirmasens gereist und hoffen auf zahlreiche Unterstützer vor Ort, trotz des Termins unter der Woche. Der FC 08 Villingen kann mit einem Unentscheiden den Aufstieg in die Regionalliga Südwest klarmachen. Alle die nicht mitreisen konnten, können das Spiel hier in unserem Live-Ticker verfolgen.