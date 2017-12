Regionalsport Schwarzwald Lisa Kopp und Manuel Becker am schnellsten

Meisterschaft der Langläufer im Skibezirk drei. Erste Punkte um Bezirkspokal vergeben

Ski nordisch: (ju) Die Ski-Zunft Brend eröffnete mit der Langlauf-Meisterschaft im klassischen Stil des Skibezirks drei, Mittelschwarzwald, die Wintersportsaison 2017/18. Zu Meisterehren kamen bei den Schülern S 12/13 Eva Dorer (SZ Brend) sowie die zeitgleichen Jonas King und Simon Schneider. In der S 14/15 siegten Friederike Pfaff und Philipp King. Die Jugendkonkurrenz gewannen Pia Fichter und Janik Pfaff. Bei den Damen war Lisa Kopp (alle SV St. Georgen) und Herren Manuel Becker (SC Vöhrenbach) erfolgreich. Am Start auf der Flutlichtstrecke der Martinskapellen-Loipe waren 92 Teilnehmer. Die Veranstaltung war für die Schüler S 7 bis S 13 zugleich der erste Wertungslauf der vierteiligen Serie um den Bezirkspokal. Dabei sammelten 53 Schüler erste Bezirkspokal-Punkte.

Außerhalb der Meisterwertung eröffneten die Mädchen und Buben der Schüler S 7 bis S 11 den Langlauf. Über 1,5 Kilometer stellte das Ski-Team Schonach-Rohrhardsberg in der jüngsten Klasse mit Zoey Hock und Tim Andres vor Annika Weiß und Bennet Hug (beide SZ Brend) die Sieger. In der S 9 lief Frida Rombach (SV St. Georgen) vor Kim Schmidt, Alia Kammerer (beide ST Schonach-Rohrhardsberg) und Milena Pfaff (SC Schönwald) zum knappen Sieg. Bei den Buben kamen Robin Andres vor Tim Schwenteck (ST Schonach-Rohrhardsberg) zum Doppelerfolg. In der S 10 setzte sich Lea Peter (SC Schönwald) um zwölf Sekunden vor Evi Paff (SZ Brend) durch. Überlegener Sieger der Buben wurde Leo Rombach (SV St. Georgen) vor Laurin Schnerzinger (SC 1900 Donaueschingen) und Noah Förtsch (ST Schonach-Rohrhardsberg). Mit Bestzeiten liefen auf dieser Distanz Flora Kuß (SZ Brend/ 4:16 Minuten) in der Klasse S 11 vor Franziska Dorer und den Duffner-Drillingen Jana, Marie und Leni (alle SC Schönwald) sowie David King (4:08 Minuten) vor Simon Steidle (beide vom SV St. Georgen) zum Sieg.

Die Klasse S12/13 absolvierte die 2,5 Kilometer lange Strecke. Mit Bestzeit (10:56) kam Eva Dorer vor den älteren Leonie Dorer (beide SZ Brend und Nelly Fehrenbach (SC Schönwald) zum Bezirksmeistertitel. Bei den Buben wurden zeitgleich Jonas King und Simon Schneider (9:12) vor Nils Klausmann (alle SV St. Georgen/S 13) Schülermeister.

Die Distanz für die ältesten Schüler der S 14/15 sowie der weiblichen Jugend bis Damen betrug fünf Kilometer. Überlegene Meisterin der Mädchen wurde Friederike Pfaff (SV St. Georgen) vor Tanja Borchert und Alica Seng (SZ Brend). Den Titel bei den Jungs sicherte sich Philipp King 16:02 Minuten vor Noah Schneider (beide SV St. Georgen /S 15). Nur um 15 Sekunden war Jakob Kuß (SZ Brend/S 14) im Ziel langsamer. Klare Jugendmeisterin wurde Pia Fichter (SV St. Georgen) vor der jüngeren Sophia Maier (SZ Brend). Bei den Damen trumpfte die überlegene Lisa Kopp (SV St. Georgen) in der Tagesbestzeit von 16:40 Minuten auf.

Ab der männlichen Jugend bis zu den Senioren waren 7,5 Kilometer zu absolvieren. Überlegener Meister der Jugend wurde der 15-jährige Janik Pfaff (SV St. Georgen) mit der siebten Laufzeit (23:16) vor Luca Seng (SZ Brend). Zum klaren Start-Ziel-Sieg und Bezirksmeistertitel der Herren lief Manuel Becker (SC Vöhrenbach) in der Tagesbestzeit von 20:48 Minuten vor Patrick Pfaff (SZ Brend/21:39), Thomas Kopp (St. Georgen/21:49), Walter Kuß (H 51/22:36) und Manuel Dorer (beide SZ Brend) als Vierter der H 21 Klasse. Ältester Starter war mit 69 Jahren Josef Ilgner (St. Georgen).