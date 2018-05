vor 12 Stunden Christof Kaltenbach, Stefan Ummenhofer und Marius Faller Regionalsport Schwarzwald "Linx hatte den größeren Willen" - Stimmen zum Südbadischen Pokalfinale

Es hätte der neunte Pokalsieg für den höherklassigen Oberligisten werden können: Der FC 08 Villingen unterlag im südbadischen Pokalfinale am Pfingstmontag in Lahr dem Verbandsligaspitzenreiter SV Linx mit 1:2 und zieht damit nicht in den DFB-Pokal ein. Wir haben Stimmen zum Spiel gesammelt.