Regionalsport Schwarzwald Letztes Spiel für Burcu Kartal

Handballerin verlässt TG Schwenningen. Männer vor richtungweisender Partie

Handball-Landesliga, Frauen: TG 1859 Schwenningen – SV Remshalden (Sonntag, 15 Uhr). (olg) Mit dem Tabellenvierten gastiert wieder ein dickes Brocken beim Tabellenletzten. "Wir sind Außenseiter und wollen uns achtbar aus der Affäre ziehen", gibt sich TG-Trainer Karsten Hauser bescheiden. Er setzt auf eine kompakte Leistung über 60 Minuten wie vor 14 Tagen beim Coup gegen Schorndorf. "Remshalden zu knacken wird fast unmöglich, weil sie sowohl im Rückraum als auch auf den Flügeln ganz stark besetzt sind." Die Gäste haben erst drei Partien verloren. Zuletzt unterlagen sie nur Spitzenreiter Weilstetten. Das Vorrundenspiel verlor die TGS trotz einer guten Leistung deutlich mit 24:38 Toren. Schon damals zeigte sich, dass Remshalden viele torgefährliche Spielerinnen in seinen Reihen hat. Wieder dabei ist bei der TG Angelina Kny. Ein Fragezeichen steht noch hinter Martina Czech. Ausfallen wird Hanna Mertens. Ihr letztes Spiel bestreitet an diesem Wochenende Burcu Kartal. Sie wird die TGS verlassen und wieder in ihre Heimat Augsburg zurückkehren.

Männer setzen auf Heimstärke

Bezirksliga, Herren: TG 1859 Schwenningen – TG Schömberg (Sonntag, 17 Uhr). Nach vier Spielen ohne Niederlage steht ein richtungweisendes Spiel um den vierten Platz an, den bislang der Gast belegt. Schömberg gewann nach starkem Saisonbeginn nur eine der letzten fünf Begegnungen. Das Hinspiel entschied das Team um Trainer Zeljka Rajak mit 27:22 für sich. Damals traf Christian Kühn elf Mal. Ihn gilt es von der Abwehr der Neckarstädter aus dem Spiel zu nehmen. "Wir müssen die Heimspiele gewinnen", betont TG-Trainer Holger Hafner. Er ist optimistisch, dass sein Team eine bessere zweite Saisonhälfte spielt. "Es wird eine spannende Partie", so Hafner. Er setzt auf einen Sieg seiner Mannschaft. Bei einer Partie weniger als die Gäste (18:12), könnte Schwenningen (14:14) mit dem siebten Saisonsieg nach Minuspunkten gleichziehen. Hafner hat weiterhin den vierten Tabellenplatz als Saisonziel im Blick.