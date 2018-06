Regionalsport Schwarzwald Letzte Entscheidungen stehen an

Fußball-Ligen im Bezirk Schwarzwald beenden am Wochenende die Saison 2017/18

Fußball: (daz) Am Wochenende endet die Saison im Bezirk Schwarzwald. In allen Ligen stehen noch Entscheidungen an. Hier ein Überblick zu den letzten Spieltagen von der Bezirksliga bis zur Kreisliga B.

Bezirksliga: Der SV Geisingen steht als Meister fest und der FC Brigachtal sowie die SG Riedöschingen/Hondingen steigen ab. Gesucht wird der Vizemeister, der an den Aufstiegsspielen zur Landesliga teilnimmt. Die ersten vier Mannschaften der Tabelle spielen alle gegen einander. Der Tabellenzweite FC Hochemmingen (61 Punkte) zum Rangvierten FC Paffenweiler (58). Der FC Gutmadingen (59) gastiert in Geisingen (67). Siegt Hochemmingen, ist alles klar. Spielt Hochemmingen unentschieden, wäre das auch fast gleichbedeutend mit Rang zwei, denn Gutmadingen müsste dann siegen und die um 13 Treffer schlechtere Torbilanz ausgleichen. Pfaffenweiler wird Zweiter, wenn Gutmadingen verliert und Hochemmingen mit einem 7:0 bezwingen wird.

Im Tabellenkeller müssen sich der SV Überauchen (25), die SG Riedböhringen/Fützen (28), der FC Dauchingen (30) und der SV TuS Immedingen (30) sorgen. Überauchen könnte selbst ein hoher Sieg in Königsfeld nicht helfen, denn die Elf hat eine schlechte Torbilanz. Brisant wird das direkte Duell zwischen der SG Riedböhringen und Dauchingen. Die Gastgeber können sich zum sicheren Klassenerhalt und den Gegner auf einen möglichen Abstiegsplatz schießen. Immendingen hat die beste Ausgangslage, sollte aber bei der SG Riedöschingen punkten, um ganz sicher zu sein.

Kreisliga A, 1: Der FC Fischbach ist Meister und der Tabellendritte FC Weilersbach steht in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga. Abgestiegen sind bisher der SV Nußbach und die SG Buhenberg/Neuhausen. Drei Absteiger gibt es auf jeden Fall. Sollte der Vizemeister nicht aufsteigen sogar vier. Dem FC Triberg (34) könnte selbst ein Heimsieg gegen den VfB Villingen nicht helfen, wenn die davor platzierten Teams sich keine Blöße geben. Die Sportfreuen Neukirch (37) müssen bei Hajduk VS spielen, der FC Schönwald (37) hat Heimrecht gegen den FC Schonach II. Rechnerisch noch nicht gesichert sind zudem die Mannschaften mit 38 Punkten. Das sind der SV Rietheim, der FC Kappel und der FC Peterzell.

Kreisliga A, 2: Der FC Bräunlingen steht als Meister und der FC Hüfingen als Absteiger fest. Im Kampf um Platz zwei scheint der Dritte SV Hinterzarten (61) mit dem Heimspiel gegen den FC Bad Dürrheim II die einfachere Aufgabe zu haben. Der SSC Donaueschingen (63) muss zum SV Grafenhausen, der am vergangenen Wochenende in Hinterzarten gewann. Siegt Hinterzarten, reicht dem SSC keine Punkteteilung.

Vier Teams spielen am letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Der SV Göschweiler (25) muss nach Pfohren. Der FV Möhringen (27) empfängt den FC Neustadt II (25). Der Verlierer der Partie ist raus. Der FC Bad Dürrheim II hat ein gutes Torverhältnis, könnte aber von Möhringen oder Neustadt noch auf den viertletzten Tabellenplatz geschoben werden, sollten die Kurstädter in Hinterzarten leer ausgehen.

Kreisliga B, Staffel 1: DieTop-Chance für Meisterschaft und Aufstieg hat der SV Niedereschach (44). Im letzten Spiel reicht in Mönchweiler (9) ein Unentschieden. FKB Villingen (41) und der FC Gütenbach (41) hoffen auf einen Ausrutscher von Niedereschach. Bleibt der aus, spielt das Duo um Rang zwei. Gütenbach empfängt Unterkirnach (31) und FKB das Schlusslicht A.S.C. St. Georgen (9). FKB hat gegenüber Gütenbach das um acht Treffer bessere Torverhältnis.

Kreisliga B, Staffel 2: Spannung pur im Kampf um die Meisterschaft. Erst am Samstag gegen 18 Uhr steht fest, ob Tabellenführer SG Kirchen-Hausen (43 Punkte) oder der SV Aasen (42) den Aufstieg in die Kreisliga A bejubeln dürfen. Beide müssen auswärts spielen, wobei Aasen die wohl etwas schwerere Aufgabe zu lösen hat. Aasen gastiert beim Tabellenvierten SG Unadingen/Dittishausen (36), Kirchen-Hausen beim Rangsiebten SV Mundelfingen (25). In den Heimspielen der Vorrunde fertige Kirchen-Hausen Mundelfingen mit einem 4:0-Erfolg ab. Aasen hatte beim 4:2-Sieg gegen die SG Unadingen weitaus mehr Mühe. Kirchen-Hausen genügt ein 1:0-Sieg. Aasen muss gewinnen und hoffen, dass Kirchen-Hausen nicht über eine Punkteteilung hinaus kommt. Kirchen-Hausen scheiterte in der vergangenen Saison in den Aufstiegsspielen und musste 2015 die Kreisliga A verlassen. Aasen spielte bisher letztmals in der Saison 2009/10 in der Kreisliga A.

Kreisliga B, Staffel 3: Der TuS Bonndorf II ist Meister. Drei Teams können noch Zweiter werden. Der SV Saig (45) spielt gegen den VfB Mettenberg (18), die SG Schluchsee/Feldberg (45) gegen den SV St. Märgen und der FC Bernau (42) gastiert beim SV Titisee (18).