Regionalsport Schwarzwald Letzte Chance für die Sportfreunde Neukirch

Verbandsliga-Fußballerinnen brauchen einen Sieg. SG Bad Dürrheim auf eigenem Platz

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) FC Wolfenweiler-Schallstadt – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 11 Uhr). Für Neukirch ist das Spiel es die letzte Chance zum Klassenerhalt. "Wir müssen diese Partie gewinnen, wenn wir noch Drittletzter werden wollen", macht Neukirchs Trainer Dirk Huber deutlich. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht helfen nur drei Punkte, da Denzlingen sechs Zähler Vorsprung hat. Meister Zähringen steigt in jedem Fall in die Oberliga auf und daher gibt es nur zwei Absteiger. Zuletzt war Neukirch sechs Partien sieglos. Das Hinspiel gewann die Huber-Elf mit 5:2 Toren.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Wittlingen/Wollbach (Sonntag, 15 Uhr in Oberbaldingen). Nach der 2:6-Pleite am Hochrhein gibt es nun die Revanche gegen die Kandertäler, bei denen Trainer Klaus Stärk und seine Elf in der Vorrunde mit 2:8 unterlagen. In der ausgeglichensten Liga aller Zeiten hat der Vierte auf den Neunten nur fünf Punkte Vorsprung. Aktuell haben die Kurstädterinnen zwei Punkte mehr als der Gast. Beide Teams erzielten 41 Treffer, wobei Bad Dürrheims Christina Brugger 19 Tore auf ihrem Konto hat, Lisa Kammerer hingegen 13.

Top-Spiel in der Landesliga

FC Hausen im Wiesental – FV Marbach (Samstag, 17 Uhr). Im Topspiel des viertletzten Spieltages geht es um eine mögliche Vorentscheidung in der Meisterschaft. Nach dem 6:0-Sieg des FC Grüningen am Mittwoch gegen Titisee ist Grüningen mit 43 Punkten und einer mehr ausgetragenen Partie derzeit Erster. Hausen (42) und Marbach (41) sind die Verfolger. Angesichts des Restprogramms rechnet sich auch Deggenhausertal (37/gegen Grüningen und Hausen) noch Chancen aus. Für Marbach ist die Ausgangslage klar: "Wir haben es selber in der Hand und werden auf Sieg spielen. Wir dürfen nicht verlieren. Ein Remis würde noch alle Chancen offenhalten", sagt Trainer Holger Rohde.

Marbach will die Partie so wie zuletzt gegen Grüningen (4:0) und Deggenhausertal (3:1) angehen. "Hausen ist auf eigenem Platz ohne Punktverlust, aber das 1:2 in Litzelstetten zeigt, dass sie zu knacken sind", ergänzt Rohde. Seine Elf gewann den ersten Vergleich 2:0. Marbach fehlen acht Spielerinnen, darunter mit Romy Gür, Judith Jakob und Anja Hofsaeß drei Leistungsträger.