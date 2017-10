Regionalsport Schwarzwald Lesermeinung

Zum SÜDKURIER-Artikel „Rassismus-Vorwürfe nehmen zu“

Eine große Frechheit

Es ist eine große Frechheit, was Oberbaldingens Trainer Bernhard Stern von sich gegeben hat. Uns, den SV Gündelwangen, mit Rassismus-Vorwürfen zu belasten, ist eine Beleidigung gegen das ganze Dorf. In Gündelwangen spielen in der ersten und zweiten Mannschaft über zehn ausländische Spieler. Zudem hat der Trainer türkische Wurzeln und der Co-Trainer ist Kroate. Ich frage mich, wie Bernhard Stern in die Augen der Menschen in Gündelwangen schauen will, wenn seine Mannschaft in der Rückrunde bei uns spielt. Er sollte seine Misserfolge mit Oberbaldingen in den vergangenen Spielen nicht mit solchen Aussagen schönreden. Als seine Mannschaft am Saisonbeginn dauernd gewonnen hat, hörte man nix von ihm. Als Trainerkollege würde ich Bernhard Stern den Rat geben, sich langsam in Fußballrente zu begeben und sich dann die Zeit nehmen, um nach Gündelwangen zu kommen. Ich würde ihn immer herzlich begrüßen und ihm zeigen, wie fair die Menschen in unserem Dorf sind. Unser Verein ist gegen Beleidigungen ausländischer Personen – egal, ob türkischer, rumänischer oder afrikanischer Herkunft. Egal, ob weiß oder schwarz, ob klein oder groß. Wir werden uns immer gegenüber rassistischen Beleidigungen distanzieren.

Nurhan Ardiclik, Trainer SV Gündelwangen