Regionalsport Schwarzwald Lenzkirch siegt in Oberbaldingen

Lenzkirch siegt in Oberbaldingen

15. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Absagen und Spielabbrüche durch Unwetter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – FC Lenzkirch 1:3 (0:1). (ms) Oberbaldingen hatte in der ersten Hälfte gute Chancen, ließ aber allesamt liegen. Stattdessen traf Christian Longo-Longo per Kopf für die Gäste. Nach der Pause kam der Gastgeber mit frischem Schwung aus der Kabine. Muhammed Haydara traf drei Minuten nach Wiederbeginn zum Ausgleich. Danach ließen die Oberbaldinger weitere Chancen liegen und wurden zweimal eiskalt ausgekontert. Tore: 0:1 (15.) Longo-Longo, 1:1 (48.) Haydara, 1:2 (63.) Andreas Morath 1:3 (90.+3) Jakob Dresel. ZS: 75. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

FC Neustadt II – FV Möhringen 1:2 (0:0). Neustadt war klar besser, nutzte seine Chancen jedoch nicht. Bereits in der ersten Hälfte ließen die Hochschwarzwälder einige gute Gelegenheiten aus. Dies rächte sich im Minute 60, als Abdourahman Jallow einen Konter für die Gäste zum 0:1 abschloss. Markus Tritschler glich wenig später zwar per Abstauber aus, ein zweiter Schnellangriff über Jallow in der Schlussphase machte dann aber den schmeichelhaften Auswärtssieg perfekt. Tore: 0:1 (60.) Jallow, 1:1 (68.) Tritschler, 2:1 (89.) Jallow. ZS: 20. SR: Ralph Hettich (St. Peter).

FC Löffingen II – FC Hüfingen 4:0 (3:0). Klare Sache in Löffingen. Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft und gewannen gegen schwache Gäste verdient. Florian Isele stellte schon nach zwölf Minuten die Weichen auf Heimsieg. Dennis Klein per Foulelfmeter und Jens Lauble machten noch vor der Pause alles klar. Alexander Kornienko setzte in Minute 79 den Schlusspunkt hinter der einseitigen Partie. Tore: 1:0 (12.) Isele, 2:0 (31.) Klein (FE), 3:0 (36.) Lauble, 4:0 (79.) Kornienko ZS: 80. SR: Deomenico Papagno (Radolfzell).

Das für den Samstag angesetzte Spiel zwischen SV Hinterzarten und dem FC Bad Dürrheim II wurde abgesagt, da die Bad Dürrheimer Personalnöte haben. Die Partien SSC Donaueschingen – SV Grafenhausen und SV Göschweiler – FC Pfohren wurden aufgrund des Unwetters abgesagt. Beim Spiel SV Gündelwangen – FC Bräunlingen brach Schiedsrichter Edgar Straub die Begegnung nach 30 Minuten beim Stand von 0:1 ab. Die Partie SV Eisenbach – SV Öfingen wurde von Uwe Freigang bereits nach sieben Minuten beendet.