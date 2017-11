Regionalsport Schwarzwald Lenzkirch-Trainer Zejlko Cosic: Dieses Mal kein 8:0

Zejlko Cosic, der Lenzkircher Trainer, tippt den 16. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) TuS Oberbaldingen – FV Möhringen: „Einen 8:0-Erfolg wie im Hinspiel wird es für Oberbaldingen diesmal nicht geben. Das war einmalig. Möhringen weiß sicherlich, dass der TuS aktuell nicht unbesiegbar ist. Oberbaldingen gewinnt mit 3:2 Toren.“

FC Neustadt II – FC Pfohren: „Neustadt hat in beiden Mannschaften personelle Sorgen, was sich in den Tabellenplätzen niederschlägt. Ich bin gespannt, wie es diesmal läuft. Pfohren ist clever und wird sich nicht überraschen lassen. Ich tippe 1:2.“

SSC Donaueschingen – FC Bad Dürrheim II: „Ich habe zu beiden Vereinen eine Beziehung. In Bad Dürrheim habe ich gespielt und beim SSC war ich einmal Trainer. Bad Dürrheim wird sicherlich kein zweites Spiel wegen personeller Sorgen absagen, doch der SSC ist stärker und gewinnt 3:1.“

FC Hüfingen – SV Öfingen: „Beide Mannschaften hätte ich in der Tabelle weiter oben erwartet. In Hüfingen zeichnet sich ein Kampfspiel ab. Ich tippe 1:1.“

SV Göschweiler – FC Bräunlingen: „Bräunlingen ist aktuell in einer guten Form und sollte sich in Göschweiler nicht stoppen lassen. Ich denke, Bräunlingen wird sich dort besser als meine Elf verkaufen, die in Göschweiler einem Hühnerhaufen glich. Es sollte einige Treffer geben. Ich tippe 2:4.“

SV Gündelwangen – SV Grafenhausen.„Gündelwangen hat sich am ersten Spieltag mit 4:2 Toren in Grafenhausen durchgesetzt. Das werden die Gäste nicht vergessen haben und auf Revanche aus sein. Beide Mannschaften sind kämpferisch stark. Es sollte eine unterhaltsame Partie mit einem 2:2-Unentschieden werden.“

FC Löffingen II – SV Hinterzarten: „Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Löffingen hat im Hinspiel beim 2:2 gezeigt, dass sie mit dem Spitzenreiter mithalten können. Auf der anderen Seite ist Hinterzarten ohne Auswärtsniederlage. Ich glaube, es bleibt so und tippe 1:1.“

SV Eisenbach – FC Lenzkirch: „Ich bezweifle, dass diese Partie ausgetragen wird. Eisenbach hat Schnee auf dem Platz. Dennoch bereiten wir uns gut vor. Wir wollen punkten. Ungern würde ich die Partie im Frühjahr als Nachholspiel austragen, denn ich rechne fest damit, dass Eisenbach nach der Winterpause in der Tabelle noch einen deutlichen Sprung nach oben macht.“