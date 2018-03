Regionalsport Schwarzwald Lazarett bei A-Junioren des FC 08 Villingen weiterhin prall gefüllt

Sonntag Punktspielauftakt in Elzach

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SG Elzach – FC 08 Villingen (Sonntag, 17 Uhr). (mst) Mit gemischten Gefühlen gehen die A-Junioren des FC 08 Villingen in die Verbandsliga-Rückrunde. In Elzach kommt der Auftakt einem Sprung ins kalte Wasser gleich. "Aufgrund des Wetters konnten wir kein einziges Testspiel absolvieren. Da die Jungs aber gut drauf sind, sehe ich dies nicht unbedingt als Nachteil", sagt Villingens Trainer Emanuele Ingrao. Vielmehr bereitet ihm die Personalsituation Sorgen. Viele Langzeitverletzte haben sich in der Winterpause nicht erholt. Kapitän Alex Müller, Said Akyaziki, Jonah Domm und Till Stauss werden fehlen. Laurent Sterling und Marvin Münzer sind aufgrund Krankheiten noch fraglich. Immerhin kamen einige Spieler in der Vorbereitung bereits zu Kurzeinsätzen in der Landesliga-Elf der Villinger. Den Tabellenvorletzten Elzach will Ingrao nicht unterschätzen. Mit Vorsicht weist er auf die Partie gegen das andere Kellerkind Eintracht Freiburg hin, gegen das die Villinger trotz klarer Überlegenheit mit 0:1 verloren. Ingrao: "Wenn Elzach bunkern wird, könnten sie uns Probleme bereiten."