Lange Pause für Stjepan Geng

Fußball-Oberliga: – Das Sportgericht der Oberliga Baden-Württemberg hat am Freitag ein Urteil nach der Roten Karte für Stjepan Geng vom FC 08 Villingen im Spiel gegen den Karlsruher II gesprochen. Demnach wird Geng für die vom 29. Oktober bis zum 28. November gesperrt. Die Sperre beinhaltet längstens vier Pflichtspiele (Meisterschaft und Pokal). Stjepan Geng darf somit erst beim Auswärtsspiel am 25. November in Weinheim wieder für die Villinger auflaufen. "Wir akzeptieren das Urteil", sagte Gaetano Cristilli, geschäftsführender Vorstand des FC 08 Villingen.