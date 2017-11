Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Topspiel in Grüningen

Spiele der Frauenfußball-Mannschaften am Wochenende. Neukirch will Heimvorteil nutzen

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – Hegauer FV II (Samstag, 15 Uhr). Nach zwei Siegen in der Englischen Woche (5:2, 4:0) mit überzeugenden Leistungen wollen die Sportfreunde Neukirch in der Liga weiter nachlegen und im Kellerduell gegen die Oberliga-Reserve drei Punkte einfahren. In zwei Wettbewerben kassierte das Team von Sportfreunde-Trainer Dirk Huber zuletzt in acht Begegnungen nur eine Niederlage. Die Gäste haben mit nur acht erzielten Treffern zwar keine starke Offensive, aber schon neun Zähler auf dem Konto. Die Partie fordert den Gastgeberinnen viel Konzentration gegen technisch versierte Gäste.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SV Gottenheim (Sonntag, 15 Uhr in Oberbaldingen). Nach fünf Spielen ohne einen Sieg und der ersten Niederlage geht es für den Neuling aus Bad Dürrheim darum, gegen die Gäste aus dem Freiburger Umland den Negativtrend zu stoppen. Die Gäste haben drei Punkte weniger auf dem Konto. Zuletzt erreichte Gottenheim mit einem 3:1 in Obersasbach das Pokal-Viertelfinale. In den letzten sechs Pflichtspielen in zwei Wettbewerben gab es nur eine Niederlage. Mit einem spannenden Spiel ist zu rechnen, bei dem SG-Trainer Klaus Stärk das Augenmerk sicherlich auf eine stabilere Defensive als zuletzt richten wird.

Landesliga

FC Grüningen – SV Deggenhausertal (Samstag, 16 Uhr). Das Topspiel zwischen Tabellenführer Grüningen und seinem schärfsten Verfolger birgt Spannung pur. Beide Teams sind nach acht Spieltagen ungeschlagen. Trainer Mathias Limberger und sein Team holten 22 Punkte, der Gast immerhin 18 Zähler. Die Ausgangslage ist klar: Der SVD muss gewinnen, um den Abstand zu verkürzen, hat daher den größeren Druck auf seiner Seite. Die Gastgeberinnen können ihre Position mit einem weiteren Sieg weiter ausbauen. Die Tagesform und Kleinigkeiten werden über den Spielausgang entscheiden.

SV Niederhof – FV Marbach (Sonntag, 12.45 Uhr). Die Fahrt an die Schweizer Grenze wird für Trainer Holger Rohde und seine Elf kein Selbstläufer. Vor der Runde galt der SVN als Titelfavorit mit seiner eingespielten Elf. Doch die legten einen Fehlstart hin, verloren sechs von acht Spielen. Es gab sogar schon einen Trainerwechsel. Wie der FVM spielte Niederhof am Mittwoch im Pokal, schied aber aus. Für den Gäsetrainer ist die Belastung kein Problem. In seinem breiten Kader schonte er am Mittwoch wieder vier bis fünf Akteure, die am Sonntag zum Einsatz kommen. Ziel der Gäste sind ganz klar drei Punkte, um der Tabellenspitze auf den Fersen zu bleiben.

SV Worblingen – SV Titisee (Sonntag, 15 Uhr). Beim Vorletzten sind die Gäste aus Titisee in der Favoritenrolle und wollen mit einem Sieg beim Aufsteiger in der Tabelle Anschluss zu den Top-4-Plätzen halten.

SV Nollingen – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Beim Überraschungsteam ist der Aufsteiger Außenseiter. Der Tabellenletzte trifft auf einen Gegner, der seit sieben Partien ungeschlagen ist und daheim alle vier Partien gewonnen hat.